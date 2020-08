Hé lộ nguyên nhân khiến gã đàn ông U60 sát hại người tình trong nhà nghỉ

Theo Tiền Phong, ngày 29/8 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hậu (SN 1957, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người



Nạn nhân được xác đinh là bà N.T.T. (54 tuổi, ngụ Lâm Đồng), người tình của Hậu.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vào khoảng 9h sáng 27/8, Nguyễn Văn Hậu đã hẹn bà T. vào một nhà nghỉ ở Thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, bà T. đã lấy điện thoại của Hậu, bắt đưa 40 triệu để chuộc lại.

U60 hẹn người tình vào nhà nghỉ rồi sát hại.



Lúc này, Hậu lấy dao ra để đe dọa, sau đó đè bà T. xuống nệm, dùng dao đâm 2 nhát vào cổ và ngực khiến nạn nhân tử vong.



Tờ Thanh Niên thông tin, sau khi gây án Hậu vào phòng tắm rửa, lấy điện thoại của bà T. cùng con dao gây án bỏ trốn khỏi nhà nghỉ, nói dối với nhân viên và đi mua đồ ăn.



Đến chiều 27/8, nhân viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện bà T. đã Đến chiều 27/8, nhân viên vào phòng kiểm tra thì phát hiện bà T. đã tử vong liền báo lực lượng chức năng. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an huyện Thống Nhất tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra truy bắt kẻ gây án.

Nguyễn Văn Hậu đang thực nghiệm hiện trường vụ án.



Đến 15h chiều 28/8, Hậu đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Sau đó, đối tượng bị di lý về Đồng Nai ngay tối cùng ngày.



Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hậu khai nhận có quan hệ tình cảm với bà T. Thời gian qua, bà T. nhiều lần mượn tiền, tổng khoảng 600 triệu nhưng không chịu trả khiến cả 2 phát sinh mâu thuẫn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ