Ứng dụng Bluezone là gì và ứng dụng Bluezone phát hiện người nhiễm COVID-19 như thế nào

Ứng dụng Bluezone là gì?

Bluezone là giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth low energy). Những chiếc điện thoại thông minh hiện nay đều có thể cài đặt được ứng dụng Bluezone này về máy để giao tiếp với nhau trong khoảng cách 2m và ghi nhận những tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày.

Khi phát hiện ra F0, cơ quan y tế sẽ nhận dữ liệu F0 vào hệ thống. Ngay sau đó hệ thống này sẽ gửi dữ liệu của F0 đến tất cả các điện thoại có cài đặt ứng dụng Bluezone. Lịch sử tiếp xúc với F9 sẽ được ứng dụng này phân tích và so sánh. Nếu có sự trùng khớp thì nó sẽ ngay lập tức thông báo cho người dùng đang có nguy cơ bị nhiễm COVID-19.

Ứng dụng Bluezone giúp phát hiện bệnh nhân bị nhiễm COVID-19

Bên cạnh đó Bluezone cũng sẽ hướng dẫn người bị nghi nhiễm bệnh cách để liên hệ với cơ quan y tế có thẩm quyền để được giúp đỡ. Bluezone cũng có thể đưa ra lời cảnh báo đối với các đối tượng thuộc nhóm F2.

Ứng dụng Bluezone hoạt động trên nguyên tắc bảo mật, ẩn danh và minh bạch. Những thông tin của người dùng sẽ chỉ được lưu trữ trên điện thoại của họ và hệ thống cũng sẽ không thu thập vị trí của người dùng. Những người tham gia vào ứng dụng Bluezone đều được ẩn danh. Chỉ có cơ quan ye tế có thẩm quyền mới được biết danh tính của người nhiễm hoặc nghi nghiễm bệnh COVID-19.

Ứng dụng Bluezone hoạt động như thế nào?

Hàng ngày khi chúng ta tiếp xúc với nhau, Bluezone sẽ tự động liên hệ với nhau. Nếu phát hiện có sự tiếp xúc gần, các thiết bị sẽ ghi lại vào nhật ký. Nếu phát hiện ra một người bị nghi nhiễm COVID-19, dữ liệu của người này sẽ được nhập trên hệ thống, sau đó chuyển xuống tất cả các thiết bị đang sử dụng.

Ứng dụng Bluezone trên máy sẽ so sánh dữ liệu của F0 với lịch sử tiếp xúc được ghi nhận trước đó. Nếu phát hiện đã từng có tiếp xúc gần với F0, hệ thống sẽ ngay lập tức báo cho người này về nguy cơ bị lây nhiễm bệnh F1. Khi hệ thống nhận được dữ liệu của F1 rồi, họ sẽ tiếp tục phát đi tín hiệu cảnh báo đến những người tiếp theo.

Ứng dụng Bluezone hoạt động một cách khá đơn giản

Khi trong cộng đồng xuất hiện một ca nhiễm bệnh bất kỳ, bạn chỉ cần cào ứng dụng Bluezone là có thể biết ngay được mình đã từng tiếp xúc với người này hay chưa. Nếu rất cả mọi người đều cài đặt Bluezone thì tình hình bệnh tật sẽ được kiểm soát tốt hơn.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone về điện thoại

Bước 1: Bạn vào CH Play trên Android hoặc Appstore trên iOS.

Bước 2: Gõ từ khóa “Bluezone” trong thành tìm kiếm

Bước 3: Chọn ứng dụng Bluezone – Khẩu trang điện tử (Cục tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông) rồi cài đặt.

Bước 4: Mở ứng dụng và cho phép Bluezonge truy cập các quyền cần thiết.

Người dân Đà Nẵng được khuyến cáo là nên cài đặt ứng dụng Bluezone này về máy

Hiện ứng dụng truy vết người nghi nhiễm bệnh này được nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng. Từ hồi tháng 3, các quốc gia như Mỹ, Singapore, Australia, Việt Nam… đã sử dụng ứng dụng truy vết người nghi nhiễm bệnh. Đến tháng 6/2020 Đức và Italy cũng đã áp dụng công nghệ truy vết này. Theo ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục tin học hóa, Bộ thông tin và truyền thông cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên áp dụng công nghệ truy vết người nghi nhiễm bệnh COVID-19

Bộ Y tế và Bộ Thông tin truyền thông cũng đã triển khai ứng dụng Bluezone trên địa bàn Đà Nẵng. Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin truyền thông và thi đua khen thưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Cường cho biết, cần triển khai một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ trên các phương tiện báo chí, kêu gọi người dân Đà Nẵng cài đặt và sử dụng Bluezone trong thời điểm dịch bệnh bùng phát như hiện nay, thông qua các thuê bao viễn thông, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng này.

Your browser does not support HTML5 video.

Cách sử dụng ứng dụng Bluezone

Theo Phương Hoa/SKCĐ