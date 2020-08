Giải đáp thắc mắc từ A - Z cho người dùng về ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone là gì?

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluzone là một ứng dụng cảnh bảo nếu bạn có những tiếp xúc gần với bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, điều này sẽ giúp làm giảm thiểu những nguy cơ lây bệnh ra ngoài cộng đồng.

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone trên giao diện mobile

Khi có một ca nhiễm bệnh mới xuất hiện, lịch sử tiếp xúc trong ứng dụng sẽ cho bạn biết bạn đã từng tiếp xúc với người này hay chưa. Nếu càng nhiều người cài Bluezone thì hiệu quả bảo vệ sức khỏe càng cao. Vì vậy Chính phủ khuyến nghị những người dân đang sử dụng smartphone nên cài ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone để bảo vệ Sức Khỏe cho chính mình và toàn xã hội





Bluezone đòi quyền truy cập ảnh, phương tiện và tệp có ảnh hưởng gì không?

Ứng dụng Bluezone chỉ sử dụng quyền truy cập tệp để ghi lại lịch sử tiếp xúc gần của bạn lên bộ nhớ thiết bị. Theo chính sách của Google, thiết bị vẫn tự động đề nghị cho phép truy cập vào ảnh, phương tiện và tệp ngay cả khi Bluezone không sử dụng những quyền còn lại. Do đó bạn cần cấp quyền để ghi nhận những tiếp xúc gần với người bệnh.

Ứng dụng này có theo dõi người dùng không?

Xin trả lời là KHÔNG, bởi Bluezone hoàn toàn không ghi nhận cũng như sử dụng vị trí của người dùng. Khi bạn cài đặt Bluezone lên di động và kích hoạt mở Bluetooth thì điện thoại sẽ xin cấp quyền vị trí, đây là chính sách của Google còn Bluezone thì không sử dụng tới quyền đó.

Ứng dụng Bluezone có tự động lưu thông tin người dùng?

Hãy hoàn toàn yên tâm vì Bluezone chỉ lưu dữ liệu trên máy người dùng chứ không đưa lên sever, không thu thập vị trí mà chỉ ghi nhận bạn có những tiếp xúc với ai, lúc nào, trong bao lâu, chứ không biết ở địa chỉ nào. Người dùng Bluezone sẽ ẩn danh và chỉ sử dụng ID do hệ thống tự sinh ra.

Ứng dụng Bluezone không để lộ thông tin người dùng mà chỉ cần cấp quyền để xác nhận các tiếp xúc gần

Điện thoại cài Bluezone phải luôn mở Bluetooth?

Để Bluezone hoạt động hiệu quả, điện thoại của bạn phải luôn bật Bluetooth. Tuy nhiên Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp tiết kiệm pin, nên người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Điện thoại lúc nào cũng mở Bluetooth như vậy có hại gì không?

Việc này cũng giống như sử dụng Wifi trong cộng đồng, vì Bluetooth và Wifi cùng hoạt động trên tần số 2.4 GHz nên người dùng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng mà không cần lo lắng gì.

Nếu Bluetooth bật thì điện thoại có dễ bị hack không?

Bluetooth là 1 ứng dụng giúp kết nối các thiết bị được sử dụng rộng rãi hiện nay và đã được chứng minh về tính bảo mật nên người dùng không sợ sẽ bị hack.

Sẽ như thế nào nếu người dùng không bật Bluetooth?

Việc bật Bluetooth là quyền của mỗi người. Nhằm mục đích bảo vệ chính mình, bảo vệ cộng đồng thì người dân nên sử dụng Bluezone thường xuyên. Trường hợp người dùng tắt Bluetooth mà có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 thì sự tiếp xúc này sẽ không được ghi nhận.

Với những người không sử dụng Smartphone sẽ xử lý như thế nào?

Khi số lượng người dùng Bluezone đủ nhiều thì cộng đồng sẽ được bảo vệ và trong đó có cả những người không sử dụng Smartphone như người già và trẻ nhỏ, người nghèo không có smartphone....

Nếu người bị nhiễm bệnh không sử dụng Bluezone thì làm sao có dữ liệu để mà tìm ra những người đã có tiếp xúc gần với họ?

Trong trường hợp kể cả người nhiễm bệnh không sử dụng Bluezone, nhưng họ có bật Bluetooth thì các máy khác cài Bluezone vẫn có thể ghi nhận được lịch sử tiếp xúc với máy của người bệnh này.

Hệ thống hoạt động của Bluezone

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone có tốn pin không?

Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth BLE năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy) tiết kiệm pin, nên người dân hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Bluezone có chạy ngầm không hay phải bật nó mỗi khi ra ngoài?

Bluezone sẽ duy trì hoạt động kể cả trong trường hợp máy tắt màn hình. Chỉ cần bạn luôn bật Bluetooth để đảm bảo việc ghi nhận tiếp xúc là đủ. Bluezone sử dụng công nghệ Bluetooth Low Energy giúp tiết kiệm pin, nên người dùng hoàn toàn yên tâm sử dụng.

Bluezone có chức năng phát ra tín hiệu "bạn đang gần COVID-19" không?

Bluezone thì không có tính năng này. Nhưng thông thường người được xác định là đã nhiễm COVID-19 thì sẽ phải cách ly và chữa bệnh, do đó, sẽ không có chuyện bạn vô tình “lại gần” một người bệnh như vậy.

Bluezone có đặc điểm gì nổi bật hơn các giải pháp ở các quốc gia khác trên thế giới?

Hiện nay Singapore, DuBai cũng sử dụng công nghệ BLE để kiểm soát bệnh COVID-19 . Khi dùng ứng dụng người dân sẽ phải kê khai chính xác số điện thoại và phải được cơ quan y tế xác thực. Tuy dùng chung công nghệ nhưng những người sử dụng điện thoại Android sẽ không có số liệu tiếp xúc với những người sử dụng điện thoại IOS và ngược lại dẫn đến việc hạn chế về độ chính xác của thông tin.

Với Bluezone chỉ cần là Smartphone và bật Bluetooth thì mọi tiếp xúc đều được ghi nhận. Không những thế, Bluezone không yêu cầu nhập thông tin cá nhân, chỉ lưu dữ liệu trên máy người dùng, không thu thập vị trí. Bluezone cũng không biết bạn đang ở chỗ nào. Người dùng Bluezone cũng sẽ được ẩn danh hoàn toàn.

Bluetooth là giải pháp được Châu Âu, Mỹ, Singapore bắt đầu nghiên cứu và ứng dụng trong chống dịch COVID-19.

Your browser does not support HTML5 video.

Người dân nên cài ứng dụng Bluezone để có thể bảo vệ chính mình và cả cộng đồng

Theo Phương Hoa/SKCĐ