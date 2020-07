Người dân Đà Nẵng được yêu cầu sử dụng khẩu trang điện tử Bluezone để truy vết người nhiễm COVID-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng diễn biến phức tạp, Cục Viễn thông, Bộ thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động gửi tin nhắn thông báo đến với người dân Đà Nẵng, yêu cầu tất cả người dân tiến hành cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone.

Ngày 27/7, hàng loạt các tin nhắn gửi tới các thuê bao di động tại Đà Nẵng với nội dung: "Dịch bệnh diễn biến phức tạp khi có ca nhiễm mới từ cộng đồng. Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế đề nghị tất cả người dân có máy điện thoại thông minh trên địa bàn Đà Nẵng cài đặt ứng dụng Bluezone. Ứng dụng sẽ cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình . Cài đặt ngay tại http://www.bluezone.gov.vn ".

Người dân Đà Nẵng được yêu cầu cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Các doanh nghiệp viễn thông di động cũng được đề nghị hỗ trợ miễn cước sử dụng đối với các tên định danh phục vụ tin nhắn di động thông báo mã bảo mật OTP cho người sử dụng BlueZone.

Theo được biết, ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone được Bộ Thông tin và Truyền thông cho ra mắt vào đợt dịch COVID-19 đợt vừa qua ngày 18/4.

Đây là ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth năng lượng thấp, các thiết bị smartphone khi cài ứng dụng này có thể giao tiếp với nhau trong khoảng cách là 2m, ghi nhận chính xác các thông tin về người tiếp xúc, thời gian tiếp xúc,… từ đó phụ vụ việc truy vết các ca nhiễm bệnh trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

Cách sử dụng ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone

Bluezone hoạt động dựa trên nguyên tắc bảo mật, ẩn danh, minh bạch, chính vì vậy người dân có thể yên tâm khi sử dụng ứng dụng này trong việc khai báo y tế và cung cấp các thông tin cá nhân.

Theo Cục Tin học hóa của Bộ Thông tin và Truyền thông, sau khi chia sẻ mã nguồn mở của ứng dụng Bluezone lên mạng, ứng dụng này đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm chú ý của tới công nghệ trong và ngoài nước.

Các chuyên gia tại Việt Nam và trên khắp thế giới đã đồng loạt đóng góp ý kiến, cùng nhau đưa ra đánh giá, phân tích để nâng cấp và hoàn thiện ứng dụng. Đến nay, ứng dụng Bluezong đã giúp giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc mà các quốc gia đang tranh luận.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng khẩu trang điện thử Bluezone

Theo Phương Hoa/SKCĐ