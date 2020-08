Giải đáp: Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone có xâm phạm quyền riêng tư của người dùng không?

Sự chung tay của 40 con người với nhiều đêm thức trắng

Tại cuộc họp Thường trực chính phủ về dịch COVID-19 , Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu mọi người dân có điện thoại thông minh đều phải cài đặt ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone.

Trao đổi với phóng viên báo PLO, ông Trần Việt Hải - Giám đốc sản phẩm di động Tập đoàn BKav - thành viên nhóm phát triển ứng dụng Bluezone cho biết: "Đúng ra là chúng tôi thực hiện một đề bài mà Cục Tin học hóa (Bộ TT&TT) đặt ra từ tháng 4-2020. Theo đó, Cục Tin học hóa tổ chức kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tham gia vào xây dựng giải pháp truy vết tiếp xúc gần sử dụng công nghệ Bluetooth và tổ chức chấm thi. Và như bạn thấy, sản phẩm của chúng tôi đã được lựa chọn."

Ông Hải chia sẻ, trong cuộc thi này có sự tham gia của 4 nhóm độc lập, và nhóm của ông được lựa chọn là bởi sản phẩm của ông đáp ứng được nhiều khía cạnh, bao gồm: Chỉ tiêu về công nghệ, khả năng bắt quét các trường hợp, tiết kiệm năng lượng và năng lực triển khai.

Để có thể tạo ra được một ứng dụng hoàn hảo, nhóm của ông Hải đã được chia thành 2 đội ngũ. Trong đó một đội ngũ xây dựng hệ thống và đội ngũ còn lại sẽ thực hiện triển khai. Riêng với giai đoạn xây dựng hệ thống sẽ có tất cả 40 nhân sự cùng làm việc. Các đội phát triển, đội ứng dụng, đội phần cứng,... đều phải thức trắng đêm để hoàn thiện sản phẩm một cách nhanh nhất và tốt nhất, không để lại sai sót.

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone đáp ứng tiêu chí về bảo mật

Chia sẻ về sự tham gia của đội phần cứng trong việc phát triển ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone, ông Hải cho biết: "Đội phần cứng sẽ tham gia vào vấn đề năng lượng. Bởi vì một vấn đề rất quan trọng đó là giảm thiểu thấp nhất khả năng tiêu thụ pin của ứng dụng khi được bật. Đội phần cứng cũng đã nghiên cứu các giải pháp của các nước, nhưng tính khả thi thấp, vì thông thường một ngày năng lượng pin của các ứng dụng này tiêu thụ khoảng 20%, như vậy sẽ ảnh hưởng lớn đến người dùng."

Để hoạt động được Bluezone người dùng sẽ phải bật Bluetooth, khá nhiều người lo ngại điều này sẽ làm hao pin, nhưng thực tế ứng dụng này chỉ tiêu tốn khoảng dưới 10% pin điện thoại. Điều này đã được phòng thí nghiệm năng lượng đo test vật lý trước khi tung ra thị trường.

Ứng dụng khẩu trang điện tử Bluezone hoàn toàn bảo mật và an toàn

Công nghệ được sử dụng trên Bluezone là Bluetooth Low Energy, đúng theo tên gọi của nó (Bluetooth năng lượng thấp), là công nghệ nổi bật với ưu điểm siêu tiết kiệm điện, cho phép thiết bị hoạt động trong vài tháng hoặc vài năm chỉ với một viên pin có kích thước nhỏ.

Một vấn đề khác được người dùng đặt ra đó là tính bảo mật của ứng dụng. Ông Hải cho biết, ứng dụng Bluezone hoàn toàn không ghi nhận cũng như sử dụng vị trí của người dùng, mà chỉ ghi nhận sự tiếp xúc trong khoảng cách gần giữa những người đã cài đặt ứng dụng.

Bên cạnh đó, người dùng Bluezone cũng sẽ được ẩn danh dưới dạng các ID ngẫu nhiên do hệ thống tự sinh ra. Đây là điều được khẳng định bởi đội ngũ sáng lập phần mềm, do đó có thể yên tâm khu sử dụng bởi ứng dụng này đảm bảo được tính bảo mật, riêng tư và minh bạch.

Bluezone với tham vọng phổ biến toàn thế giới

Bluezone vốn là một ứng dụng dành cho người Việt Nam, thế nhưng ông Hải cho biết, về bản chất nó sẽ không chỉ giới hạn ở lãnh thổ Việt Nam bởi rõ ràng truy vết tiếp xúc thì có thể tiếp xúc với cả người nước ngoài. Không những thế ông cũng có tham vọng rất lớn trong việc đưa Bluezone phổ biến trên toàn thế giới.

Ứng dụng Bluezone đang có tham vọng vươn ra thế giới

Ông Hải xem đây như là một cơ hội tốt để chuyển đổi công nghệ số, thể hiện năng lực công nghệ của nền công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, khẳng định với bạn bè quốc tế rằng người Việt Nam rất chủ động trong lĩnh vực công nghệ.

Trước những ý kiến trái chiều của người dùng trên cửa hàng ứng dụng , ông Hải cũng xem đây như một nguồn đóng góp ý kiến bổ ích để ông và những người đồng nghiệp của mình có thể tiếp cận, giải quyết và hoàn thiện ứng dụng được tốt hơn.

Phát hiện 21 trường hợp F1, F2 nhờ ứng dụng Bluezone

