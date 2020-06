Loạt nhãn hàng Uniqlo, Zara, H&M đang chạy sale lớn, chị em tranh thủ shopping ngay

H&M giảm mạnh còn 50.000 VNĐ

Nhiều item mùa hè đang được H&M mạnh tay sale với giá chỉ còn khoảng 50.000 VNĐ, chị em đừng bỏ lỡ cơ hội này để sắm sửa. Chưa kể H&M đang áp dụng thêm chính sách nhận đồ cũ đổi voucher giảm giá nữa, chẳng mấy khi có dịp sale lớn đến vậy.

Hiện H&M vẫn chưa hoàn thiện trang web online nên có thể nhiều mẫu sale chưa đăng tải, chị em nên tới thẳng cửa hàng H&M gần nhất để sắm sửa cho kịp chọn đồ ưng ý.

Uniqlo giảm nhiều đồ công sở

Bên cạnh việc giảm giá nhiều item trong các BST đặc biệt, Uniqlo cũng mạnh tay giảm nhiều đồ công sở nhé. Những mẫu áo sơ mi, áo phông hay váy liền thanh lịch đang được hãng sale tới 50%, chị em văn phòng mau mau dành thời gian tới mua sắm.

Nếu không có thời gian tới cửa hàng, hiện trên website của Uniqlo đã update các món hàng sale để chị em tiện mua sắm.

Zara giảm mạnh đồ đi biển

Dù mới giữa mùa nhưng Zara đã bắt đầu giảm giá rất nhiều item mùa hè. Nhiều mẫu váy hoa, chân váy ngắn, áo croptop hay nhiều phụ kiện như giày dép, túi xách đang được sale mạnh.

Trên trang web của mình, Zara đã update toàn bộ sản phẩm sale để chị em có thể tiện mua đồ online. Tất nhiên nếu muốn thử đồ hoặc ngắm nghĩa tận mắt thì các nàng có thể tới các cửa hàng để mua trực tiếp nhé.

Mango giảm 20% nhiều món basic

Hiện Mango đang có chương trình sale 20% đồ hè, chẳng hạn như áo trễ vai hay croptop. Nhiều sản phẩm khác như áo phông, áo blouse kiểu cách cũng đang được hãng giảm giá.

Cũng như nhiều trang web trên, Manga đã cập nhật các sản phẩm giảm giá để chị em có thể dễ dàng mua sắm.

