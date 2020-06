Uống nước chanh giảm cân theo cách này, cẩn thận nhập viện vì loét dạ dày như Miu Lê

Nữ ca sĩ Miu Lê từng nhập viện vì loét dạ dày do uống nước chanh giảm cân không đúng cách. Đây có lẽ là sai lầm phổ biến của nhiều chị em khiến việc giảm cân không hiệu quả mà còn làm hại sức khỏe.

Miu Lê uống nước chanh giảm cân tới loét dạ dày

Trong hành trình lột xác ngoạn mục của mình, Miu Lê từng chia sẻ có thời gian cô điên cuồng uống nước chanh giảm cân tới mức nhập viện vì gặp vấn đề về dạ dày



Nữ ca sĩ kể, nghe mọi người nói ăn chua nhiều sẽ nhanh gầy, cụ thể như ăn bưởi, uống nước chanh... nên làm theo một cách mù quáng.



Thế nên, mỗi ngày Miu Lê đều vắt cả ly nước cốt canh rồi nhắm mắt nhắm mũi uống hết. "Thực sự thì cảm giác uống hết một ly nước cốt chanh không hề là trải nghiệm dễ chịu nhưng tôi nghĩ vì điều này sẽ giúp mình ốm nhanh nên thôi cứ cố", nữ ca sĩ nói.



Miu Lê chia sẻ cô cố gắng uống như vậy trong thời gian khá dài tới khi xuất hiện các triệu chứng đau bao tử, chịu không nổi mới nhập viện. Bác sĩ kết luận cô bị loét và tràn dịch dạ dày do ăn quá nhiều đồ chưa, may mắn là ở giai đoạn sớm nên chỉ cần điều trị tốt sẽ không ảnh hưởng.



Kể từ đó, Miu Lê từ bỏ việc uống nước cốt chanh. Cô mất 2 tháng trời chỉ ăn cháo xay nhuyễn để dạ dày hồi phục. Hóa ra việc uống nước chanh vô tội vạ chỉ làm hại dạ dày, thời gian đó với Miu Lê có giảm cân chắc cũng là do phải nhịn ăn và chỉ được ăn cháo.



"Sau sự cố này, tôi biết mình nên lựa chọn 1 "Sau sự cố này, tôi biết mình nên lựa chọn 1 Chế độ giảm cân khoa học hơn, tôi không nóng vội mà học cách tập luyện và ăn uống phù hợp với bản thân", Miu Lê nói.

Sai lầm khi uống nước chanh giảm cân chẳng khác nào thuốc độc

Không chỉ riêng Miu Lê chắc hẳn nhiều cô gái từng lựa chọn việc uống nước chanh giảm cân. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống làm sao cho đúng cách và hiệu quả. Dưới đây là một số sai lầm khi uống nước chanh giảm cân mà hội chị em cần lưu ý.

Không pha loãng nước cốt chanh



Như trường hợp của Miu Lê, cô đã sai lầm khi chỉ uống nước cốt chanh mà không pha loãng chúng với nước lọc. Nước cốt chanh có hàm lượng axit mạnh, có thể phá hủy men và niêm mạc dạ dày. Sau thời gian dài chỉ uống nước cốt chanh bảo sao nữ ca sĩ bị loét dạ dày.



Chị em nào đang hành dạ dày theo cách này thì nên từ bỏ ngay trước khi quá muộn.



Pha nước chanh với nước quá nóng hoặc quá lạnh



Uống nước cốt chanh thì hại mà pha loãng không đúng cách cũng không có lợi. Nếu hòa nước cốt chanh với nước nóng sẽ phá vỡ các enzym có lợi, làm giảm tác dụng của nước chanh.



Ngược lại, nếu pha với nước quá lạnh sẽ không tốt cho cơ thể khi uống. Do đó cách tốt nhất là pha nước chanh với nước ấm vừa đủ, để không hại dạ dày.



Uống nước chanh khi đói



Cam đoan 100% chị em đều cho rằng uống nước chanh khi đói sẽ giảm cân hiệu quả mà không biết hậu quả tai hại của việc này. Trong chanh chứa lượng axit tự nhiên, khi uống lúc đói sẽ làm tổn hại tới dạ dày.



Lúc này trong dạ dày đang trống rống, các men tiêu hóa đã được tiết ra kết hợ với nước chanh sẽ gây cồn cào ruột gan, sôi bụng, lâu dần dẫn tới loét dạ dày, tá tràng.



Uống nước chanh lạnh buổi sáng



Uống nước chanh vào buổi sáng có tác dụng tốt cho cơ thể nhưng không phải là nước chanh lạnh. Nếu muốn uống vào buổi sáng, cách tốt nhất là pha nước chanh với nước ấm và chút mật ong giúp bạn ấm bụng, tỉnh táo và hỗ trợ tiêu hóa.



Uống quá nhiều nước chanh



Dù rất tốt nhưng không nên uống quá nhiều nước chanh để làm hại dạ dày. Mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1-2 ly. Một quả chanh thái lát nguyên vỏ có thể pha với 3-4 cốc nước để uống trong ngày.



Vứt bỏ vỏ chanh



Rất nhiều người có thói quen vắt chanh xong bỏ vỏ mà không biết vỏ chanh có nhiều thành phần có lợi cho việc giảm cân.



Thay vì vứt bỏ chúng, bạn có thế thái lát, hoặc nghiền nhỏ vỏ chanh bỏ vào nước uống. Vừa tạo hương vị mới lạ, vừa tận dụng hết nguồn dinh dưỡng của quả chanh, tăng hiệu quả giảm cân.



Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn Cách làm 4 loại nước detox giảm cân

Theo Hà Ly/SKCĐ