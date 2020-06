Nước mía giải khát mùa hè nhưng cứ uống kiểu này bảo sao đau bụng, đi ngoài, còn tăng đường huyết

Theo Boldsky, một cốc nước mía chứa khoảng 13g chất xơ, tương đương 52% lượng chất xơ hằng ngày mà cơ thể cần. Uống nước mía có tác dụng giải khát, bù nước và hạ nhiệt cơ thể cực kỳ hiệu quả.

Trong nước mía có chứa nhiều lượng đường tự nhiên, uống vào có thể cung cấp năng lượng tức thì cho cơ thể, chống mệt mỏi, đuối sức.

Nước mía có tính giải độc cao, giúp làm sạch các chất độc trong đường ruột và tăng cường sự trao đổi chất, đốt cháy chất béo hiệu quả hơn. Chưa kể, đặc tính kháng viêm có trong nước mía giúp ngăn ngừa tình trạng viêm.

Đặc biệt với người bị ốm sốt dậy uống nước mía giúp bổ sung lượng protein thiếu hụt giúp cơ thể nhanh hồi phục sau cơn sốt.

Theo lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội), trong Đông y, mía vị ngọt, tính mát, chủ trị: Tả lỵ, ăn uống kém, chữa ho lâu không khỏi. Tuy nhiên, vì nước mía có vị ngọt cao, tính hàn nên một số người không nên tiêu thụ nước mía.

Nước mía là thức uống siêu ngọt, chứa khoảng 70% đường tự nhiên fructose. Do vậy người mắc bệnh tiểu đường không nên uống nước mía để tránh tăng đường huyết đột ngột.

Theo lương y Sáng, người có đường ruột yếu, hay đầy bụng, đi lỏng không được uống nước mía nhiều. Cũng vì hàm lượng đường rất cao nên những đối tượng có đường ruột yếu, hay đầy bụng và đi lỏng thì không nên uống nước mía nhiều.

Cũng chính vì hàm lượng đường tự nhiên quá cao và giàu chất xơ nên nước mía tốt nhất là uống ngay sau khi vừa ép. Nếu để lâu trong môi trường nhiệt độ bên ngoài nước mía rất dễ bị nhiễm khuẩn, gây ngộ độc cho người uống. Ngay cả khi được bảo quản trong tử lạnh cũng làm nước mía đổi màu, biến chất, uống vào dễ lạnh bụng.

Trong mía có chứa chất policosanol giúp làm giảm cholesterol xấu của cơ thể, ngăn ngừa các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên chính thành phần này không tương thích với người đang sử dụng một số loại thuốc chống đông máu. Người đang uống các thuốc này không nên uống nước mía kẻ gây tác dụng không mong muốn và giảm giá trị dinh dưỡng của nước mía.

Nhiều người thắc mắc uống nước mía có tăng cân không? Trong nước mía có chứa tới 70% là đường, còn lại là chất béo, đạm... vì thế nếu bạn đang trong quá trình giảm cân thì hãy từ bỏ thức uống này để không lãng phí công sức ăn kiêng và tập luyện nhé.

Theo các chuyên gia, người khỏe mạnh cũng không nên uống nước mía quá nhiều vì dễ tăng cân, béo phì, tăng đường huyết. Do đó, mỗi ngày một người chỉ nên uống 100 đến 200 ml nước mía và tốt nhất nên uống vào buổi chiều.

Tác dụng của nước mía đối với sức khỏe