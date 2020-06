Uống sữa hạt điều như Tăng Thanh Hà để chống lão hóa, nuôi dưỡng da và tóc mượt mà chẳng sợ tăng cân

Tăng Thanh Hà luôn là một trong số những bà mẹ trẻ trung và nhan sắc thăng hạng nhất trong showbiz. Dù không còn hoạt động nhiều trong ngành giải trí nhưng bà xã của Louis Nguyễn được quan tâm đặc biệt trên mạng xã hội nhờ kinh nghiệm chăm sóc Sức Khỏe cho cả gia đình.

Hà Tăng luôn tiên phong trong mỗi trào lưu ăn uống healthy. Các fans từng không ít lần ngưỡng mộ ngọc nữ khi cô chia sẻ bí quyết ăn sạch sống khỏe nhờ sữa nghệ, Atiso, sữa hạnh nhân... Mới đây nhất, giới trẻ lại tiếp tục phát hiện chân ái mới của Hà tăng là sữa hạt điều.

Công dụng của sữa hạt điều thần kỳ tới mức nào mà trở thành bí quyết giữ gìn nhan sắc và phòng chống bệnh tật của Hà Tăng.

1. Chất chống oxy hóa vượt trội



Các loại hạt nhìn chung đều rất giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa và hạt điều cũng nằm trong số đó.



Theo Mona Gohara, dược sĩ kiêm bác sĩ đa khoa tại Đại học Yale, New Haven (Mỹ): Các sản phẩm từ hạt điều sẽ giúp tăng sức đề kháng, từ đó tránh bệnh tật tấn công cơ thể. Đặc biệt với thành phần chống oxy hóa, hạt điều chống lại các gốc tự do có khả năng phá hủy tế bào ADN và liên quan mật thiết với các bệnh tim mạch, rối loạn gan và chứng mất trí Alzheimer.



2. Phòng chống ung thư



Không chỉ giàu chất chống oxy hóa, chống lại sự hình thành các gốc tự do - thủ phạm hình thành ung thư. Hạt điều còn chứa proanthocyanidins và axit anacardic có tác dụng như một loại flavanol ngăn tế bào ung thư phát triển và tiêu diệt chúng.



3. Cải thiện sức khỏe xương, ngừa thiếu máu

Hạt điều chứa nhiều magiê, phốt pho, canxi... đều là các khoáng chất thiết yếu giúp duy trì sức khỏe xương. 28,35 mg hạt điều có thể đem lại 83 mg magiê, 168 mg phốt pho và 10 mg canxi.

Theo Your News, sữa hạt điều chứa rất nhiều chất sắt, giúp bổ sung mức độ chất sắt lành mạnh trong cơ thể.



4. Phòng bệnh tim mạch



Tương tự nhiều loại hạt khác, hạt điều cung cấp nhiều chất béo lành mạnh, giúp tăng cường sức khỏe tim và giảm lượng cholesterol gây ra các bệnh tim mạch.

Nếu bạn tiêu thụ một lượng nhỏ hạt điều mỗi ngày, bạn sẽ giảm nguy cơ tử vong đột ngột lên đến 20%.



5. Giảm cân



Khoảng 75% chất béo chứa trong hạt điều đều là chất béo không bão hòa - một chất béo tốt cho cơ thể, giúp bạn giảm cân mà vẫn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể.



Ăn hạt điều còn có một lượng lớn chất xơ giúp tạo thuận lợi cho sự trao đổi chất của cơ thể. Hạt điều cực kỳ phù hợp với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm với một số loại thực phẩm, như đậu nành, đường sữa và gluten. Sữa hạt điều không chứa bất kỳ chất gây Dị ứng thực phẩm nào.

6. Nuôi dưỡng tóc và da



Hạt điều chứa hàm lượng đồng - một thành phần cấu thành quan trọng của tyrosinase có ích trong việc nuôi dưỡng tóc và da. Loại enzym này giúp chuyển đổi tyrosin thành melanin - tạo ra các sắc tố màu trong tóc và da.

Cách làm sữa hạt điều matcha và socola

