Uống sữa tươi nóng hay lạnh đều có lợi nhưng không được làm việc này kẻo khiến sữa mất chất

Theo Hội đồng sữa quốc gia, sữa chứa đầy đủ 9 chất dinh dưỡng thiết yếu có lợi cho Sức Khỏe của chúng ta như: canxi, protein, kali, phốt pho, vitamin D, vitamin B12, vitamin A, riboflavin (B2), niacin...

Dù giàu dinh dưỡng là vậy nhưng không phải ai cũng biết uống sữa đúng cách. Trong khi nhiều người thích uống sữa nóng, số khác lại ưa nhấm nháp sữa lạnh. Các chuyên gia cho rằng dù uống sữa nóng hay lạnh đều có lợi ích riêng.

3 lợi ích khi uống sữa nóng



Theo The Times of India, uống sữa nóng đem lại 3 lợi ích đối với sức khỏe.



Giấc ngủ tốt hơn: Nhiều người có thói quen uống sữa nóng trước khi đi ngủ vì thực tế nó đem lại giấc ngủ ngon hơn. Sữa có chứa axit amin giúp tạo giấc ngủ ngon hơn, được kích hoạt khi sữa ấm.



Chữa cảm lạnh thông thường: Người bị cảm lạnh thường có thân nhiệt thấp hơn bình thường nên một ly sữa nóng lúc này thật sự tốt. Uống sữa nóng và mật ong là một phương thuốc tuyệt vời tại nhà để chữa cảm lạnh thông thường bởi tác dụng chống vi khuẩn đồng thời hỗ trợ sức đề kháng.



Hội chứng tiền kinh nguyệt (PMS): Đối với những phụ nữ cảm thấy khó ở trong những ngày “đèn đỏ” thì sữa nóng nếu có thể thêm bột nghệ sẽ là cứu cánh tốt. Lượng kali trong sữa giúp làm dịu cơn : Đối với những phụ nữ cảm thấy khó ở trong những ngày “đèn đỏ” thì sữa nóng nếu có thể thêm bột nghệ sẽ là cứu cánh tốt. Lượng kali trong sữa giúp làm dịu cơn chuột rút , đau cơ do kỳ kinh nguyệt. Còn bột nghệ được thêm vào sữa nóng giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể.





3 lợi ích của uống sữa lạnh



Uống sữa nóng tốt cho cơ thể thì uống sữa lạnh vẫn đảm bảo giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng và đem lại nhiều công dụng.



Làm giảm loét dạ dày: Với những người bị loét dạ dày hay trào ngược : Với những người bị loét dạ dày hay trào ngược dạ dày thì sữa lạnh có công dụng giảm axit dư thừa. nếu có thể bỏ một muỗng canh bột isabgol (vỏ hạt mã đề) vào một ly sữa lạnh sẽ trị được trào ngược axit.



Giúp giảm cân: Chưa ai nói uống sữa để giảm cân thì sữa lạnh có thể. Lượng canxi trong sữa lạnh giúp cải thiện quá trình trao đổi chất của cơ thể bạn, do đó đốt cháy nhiều calorie hơn. Uống một ly sữa lạnh tạo cảm giác no lâu, đồng thời giúp bạn tránh ăn vặt không cần thiết.



Tốt cho da: Dù nhiều chất béo nhưng uống sữa lạnh chứa nhiều chất điện giải có thể giúp cơ thể chống lại tình trạng mất nước từ đó giúp làn da sáng và tươi trẻ hơn. Thời gian tốt nhất để uống sữa lạnh là vào sáng sớm nhưng không nên uống vào mùa đông lạnh.

Đun sôi sữa tươi có được không?



Nhiều người có quan niệm khi mua sữa tươi về cần khử trùng trước khi uống bằng cách đun sôi hoặc hâm nóng lên. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng việc này là không cần thiết thậm chí còn làm biến chất sữa và gây hại cho cơ thể.



Hầu hết các loại sữa trên thị trường là những sản phẩm đã được tiệt trùng bằng công nghệ nên người mua có thể sử dụng ngay.



Việc đun sôi sữa ở nhiệt độ 100 độ C khiến lactose trong sữa chảy ra, có thể gây ung thư. Trong quá trình đun, canxi phốt phát sẽ chuyển sang tính axit, lắng đọng làm mất hết giá trị trong sữa.



Khi đun sôi đến 100 độ thì đường trong sữa bắt đầu chảy nên sữa sẽ có màu nâu và dần phân giải thành axit lactic, đồng thời sản sinh ra axit formic có vị chua, ảnh hưởng đến mùi vị sữa. Ngay cả khi đun bằng lửa nhỏ, thời gian đun kéo dài, chất dinh dưỡng trong sữa càng dễ bị oxy phá hoại.



Khuyến cáo nếu thực sự quá lo lắng hoặc muốn hâm nóng sữa thì có thể đun sữa ở nhiệt độ 70 độ C và đun trong 3 phút, nếu đun ở 50 độ C thì đun trong 6 phút để đạt được mục đích khử trùng.



