Vaccine COVID-19 của Nga giá rẻ bất ngờ, có hiệu lực bảo vệ trong 2 năm

Vaccine COVID-19 của Nga giá bao nhiêu?

Trên kênh truyền hình Rossya 24 tối 12/8, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty R-Pharm, ông Alexey Repik, thông tin về giá vaccine phòng COVID-19 của Nga xuất khẩu ra nước ngoài sẽ ít nhất là 10 USD cho hai liều.



Ông Alexey Repik nói thêm, lô vaccine đầu tiên có thể sẽ khá đắt nhưng khi đạt tới mức sản xuất công nghiệp thì giá có thể rẻ hơn mức dự kiến.

Mẫu Sputnik V của Nga tại Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật Gamaleya, thành phố Moskva, ngày 6/8. Ảnh: Reuters



Trước đó, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 11/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết, trong vòng 2 tuần nữa, các lô vaccine phòng dịch COVID-19 đầu tiên sẽ được sản xuất ra.



Chính phủ Nga ưu tiên sản xuất và phân phối vaccine cho thị trường nội địa, đặc biệt là những người đang trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch.



Về việc xuất khẩu, Bộ trưởng Murashko cho hay, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đã tham gia trực tiếp vào công việc xuất khẩu công nghệ và thuốc. Nga đang dự tính sản xuất vaccine ở các địa điểm khác ngoài lãnh thổ nước này. Chính phủ đặt kỳ vọng đến cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9, các chuyên gia có thể dùng vaccine này. Đầu tháng 10 sẽ sử dụng đại trà vaccine, sẵn sàng xuất khẩu tháng 11.

Vaccine COVID-19 của Nga gồm mấy mũi?



Vaccine ngừa COVID-19 của Nga được sử dụng theo đường tiêm, đựng trong lọ có thể tích 0,5 ml, được bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C. Vaccine này có hạn sử dụng là 6 tháng với tác dụng bảo vệ cơ thể trong 2 năm.



Vaccine COVID-19 của Nga gồm 2 liều (2 mũi tiêm). Mũi thứ nhất, các nhà khoa học sử dụng virus cảm lạnh đã được gắn một mã gen chứa protein của SARS-CoV-2 rồi tiêm chúng vào để cơ thể nhận diện với mầm bệnh. Mũi thứ hai được tiêm sau 28 ngày, gọi là liều bổ sung để duy trì kháng thể lâu dài.

Nga tạo ra loại vaccine thần tốc và đặt tên là "Sputnik V". Nga trở thành quốc gia tiên phong cho ra mắt vaccine phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới.

Các nhà khoa học Nga chế tạo vaccine COVID-19 đầu tiên trên thế giới Sputnik V. Ảnh: RDIF



Theo Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, Sputnik V được phát triển bởi Viện Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh vật Quốc gia Gamaleya, thành phố Moskva. Công nghệ dựa trên nền tảng từng dùng cho 6 loại vaccine khác: vector virus.



Hiện có hai cơ sở đang thực hiện việc bào chế loại vaccine này là Viện Gamaleya của Bộ Y tế Nga và Công ty Chế phẩm sinh học Binnopharm.

Tổng thống Nga Putin tiết lộ con gái ông đã được tiêm thử một mũi tiêm vaccine này. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã công khai thể hiện mong muốn được tiêm thử sản phẩm mới từ Nga.



Bộ trưởng Bộ Y tế Nga khẳng định, tất cả tình nguyện viên đều phát triển nồng độ kháng thể lớn, đủ khả năng đẩy lùi virus SARS-CoV-2. Không ai trong số họ gặp phản ứng phụ nghiêm trọng sau khi tiêm.



Hôm 12/8, nước này thông báo nghiên cứu giai đoạn ba trên 2.000 tình nguyện viên đã bắt đầu tại Trung Đông và Mỹ Latinh. Trong khi thông thường, thử nghiệm giai đoạn ba cần có sự tham gia hàng chục nghìn người.

Cận cảnh bào chế, sản xuất vaccine COVID-19 của Nga

Theo Hà Ly/SKCĐ