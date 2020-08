Nga khẳng định là nước đầu tiên có vaccine COVID-19, con gái Tổng thống Putin đã được tiêm

Theo Sputnik, trong một cuộc họp chính phủ ngày 11/8, Tổng thống Putin tuyên bố Nga là nước đầu tiên trên thế giới có vaccine COVID-19. Dựa trên báo cáo của Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko, ông Putin kỳ vọng: "Chúng tôi sẽ có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt loại vaccine này trong tương lai gần, vốn có vai trò rất quan trọng".

Ngài Tổng thống gọi đây là một bước tiến vô cùng quan trọng với thế giới. Đồng thời, ông cảm ơn những người đã nỗ lực tạo nên loại vaccine đầu tiên chống COVID-19.



Bên cạnh đó, Tổng thống Nga tiết lộ một trong số những người con gái của ông đã được tiêm loại vaccine COVID-19 này. Con gái Tổng thống đã tham gia cuộc thử nghiệm vaccine từ đầu.



Ông nói, sau đợt tiêm vaccine đầu tiên, con gái ông sốt nhẹ 38 độ sau đó thân nhiệt giảm dần xuống hơn 37 độ C. "Sau lần tiêm thứ 2, thân nhiệt của con bé tăng một chút nhưng sau đó, mọi triệu chứng đều chấm dứt, con bé đã cảm thấy tốt hơn và lượng kháng thể cũng ở mức cao", ông Putin nói thêm.

Thử nghiệm vaccine COVID-19 tại Nga. Ảnh: Maxim Shipenkov/EPA /TASS



Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Nga sẽ bắt đầu được sản xuất tại 2 địa điểm là Viện Nghiên cứu Gamaleya và công ty Binnopharm.



Loại vaccine này có 2 thành phần kết hợp với nhau có thể xây dựng Loại vaccine này có 2 thành phần kết hợp với nhau có thể xây dựng hệ miễn dịch trong dài hạn nhằm chống lại virus SARS-CoV-2.



Từ ngày 18/6, vaccine này bắt đầu được thử nghiệm lâm sàng. Kết quả cho thấy tất cả người tham gia thử nghiệm đều phát triển hệ miễn dịch với nhóm thứ nhất được xuất viện hôm 15/7 và nhóm thứ 2 xuất viện hôm 20/7.



Được biết, một số quốc gia đã bày tỏ sự quan tâm đến loại vaccine này. Hiện, Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đang đầu tư vào việc sản xuất cũng như quảng cáo loại vaccine này trên thế giới.



Các nhân viên y tế của Nga đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 sẽ có cơ hội tình nguyện tiêm vaccine này ngay sau khi nó được cấp phép.



Theo WHO, thế giới đang có hơn 100 loại vaccine COVID-19 tiềm năng đang được phát triển nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19. Trong số này có 4 loại vaccine đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng trên người.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ