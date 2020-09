Vạch trần mánh khóe lừa đảo đa cấp mới: Xem video, đọc báo soát lỗi chính tả đem lại thu nhập khủng

Lợi dụng nhu cầu tìm kiếm việc làm tăng cao, nhiều đối tượng đã vẽ ra những chiêu trò hút người lao động như đọc báo soát lỗi chính tả, xem video, điểm danh hàng ngày hoặc viết review sản phẩm… Đây được quảng cáo là những công việc nhàn hạ, mang lại nguồn thu nhập ổn định hàng tháng có thể lên tới hàng chục triệu đồng.

Bài đăng tuyển dụng trên các hội nhóm thường đính kèm hình ảnh như trên để thu hút lao động

Thế nhưng sự thật đằng sau những lời đường mật "việc nhẹ lương cao" này là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp, sẵn sàng "nuốt trọn" tiền của những người lao động nhẹ dạ cả tin. Trên thực tế, hình thức xem video và đọc báo kiếm tiền hay viết review đã xuất hiện từ khá lâu. Có không ít ứng dụng và nền tảng khai thác khía cạnh kiếm tiền online (hay còn gọi là MMO) này. Trải qua thời gian, hình thức này dần bị biến tướng và trở thành thủ đoạn lừa đảo đa cấp của những kẻ trục lợi.

Chị N.Kiều (Phú Bình - Thái Nguyên) là một nạn nhân của chiêu trò này khi chị được đồng hương giới thiệu về công việc xem video và đọc báo soát lỗi chính tả với thu nhập khá cao. Chỉ cần online khoảng 2 tiếng mỗi ngày sẽ có thể nhận về hàng chục triệu đồng hàng tháng.

Nhưng trước khi có thể tham gia công việc nhàn hạ lương cao này, Kiều được yêu cầu đóng khoản tiền 250 nghìn đồng để mua một khóa học hướng dẫn các bước cụ thể của công việc. Sau đó, người quản lý nhóm cung cấp cho Kiều đường link truy cập kèm theo một mã mời, dựa vào mã này để giới thiệu cho người khác và nhận về hoa hồng. Thấy công việc nhàn hạ, không yêu cầu kỹ năng, bằng cấp, lại mang đến nguồn thu nhập gấp đôi mức lương công nhân hiện tại, không cần suy nghĩ quá lâu, Kiều nhanh chóng đóng tiền đồng ý tham gia mà không chút mảy may nghĩ ngợi.

Sau hơn 10 ngày làm thử, Kiều mời được 20 người, chủ yếu là đồng nghiệp trong công xưởng và cùng khu nhà trọ. Với việc tranh thủ 2 tiếng vào buổi tối để xem video và đọc báo, tài khoản trên website của Kiều ghi có số xu tương ứng có thể quy đổi được 1,7 triệu đồng. Số tiền này chưa kể hoa hồng khi Kiều đã mời được thêm 20 người tham gia đường dây này.

Giao diện những app lừa đảo theo hình thức đọc báo xem video kiếm tiền

Ngoài ra, Kiều cũng được hướng dẫn cách xem video và đọc báo để kiếm tiền. Tuy nhiên, công việc này bị giới hạn thời gian và số xu (đơn vị tiền tệ trong hệ thống) thực tế nhận về quá ít để đủ quy đổi sang tiền mặt theo yêu cầu. Cách nhanh nhất để có thể kiếm tiền là giới thiệu việc cho bạn bè rồi ăn hoa hồng.

Lần duy nhất Kiều nhận được số tiền "lương" từ công ty này là quy đổi 50 nghìn ra mệnh giá thẻ cào điện thoại. Những ngày sau khi Kiều gửi yêu cầu rút 1,5 triệu đồng về tài khoản ngân hàng và được thông báo thời gian chờ 8 ngày. Nhưng mới chỉ đến ngày thứ 3, website này đã không thể truy cập được và toàn bộ nhóm Zalo làm việc bị xóa.

Những người được Kiều giới thiệu cũng chia sẻ công việc cho khá nhiều bạn bè nhưng không có ai kịp nhận được đồng hoa hồng nào, kể cả thẻ cào điện thoại. Họ biết mình đã bị lừa nhưng đành chấp nhận vì số tiền đóng ban đầu không phải quá lớn, chủ yếu là công sức bỏ ra và uy tín với người thân, bạn bè khi lỡ giới thiệu công việc.

Tuy nhiên đường dây việc làm đội lốt đa cấp này lại "ăn đủ" khi lừa đảo không biết bao nhiêu nạn nhân đóng tiền "khóa học" ban đầu rồi cao chạy xa bay. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho nhóm các bạn trẻ, sinh viên, "mẹ bỉm sữa", hay những người có nhu cầu về một công việc thụ động hoặc việc tay trái trong thời điểm rảnh rỗi.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ