Vai diễn trong `Phi vụ triệu đô` đã làm Neymar thay đổi

Xe tải mất lái lăn 3 vòng trên đường, lái xe máy nhảy khỏi xe thoát chết như điệp viên 007

Cảnh tượng kinh hoàng tưởng như chỉ được nhìn thấy trong phim hành động, rất may trước khi xe máy bị xe tải đè, tài xế xe máy đã nhanh chân nhảy xuống một con mương nhỏ và thoát chết.