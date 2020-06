Vải thiều Việt Nam sang Nhật được bán với giá 500 nghìn đồng/kg mà vẫn cháy hàng

Sau hơn 5 năm nỗ lực đàm phán, cuối cùng vải thiều của Việt Nam đã chính thức được phép xuất khẩu sang Nhật Bản vào năm nay. Vốn là thị trường khó tính nhưng giàu tiềm năng, toàn bộ 2 tấn vải thiều đầu tiên xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản vào ngày 20/6 đã bán hết chỉ trong 1 ngày, theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT).

Cũng theo Cục Bảo vệ thực vật, loại vải thiều trồng ở những nơi được cấp mã số để xuất khẩu sang Nhật Bản đang được thu mua với mức giá 38.000 đồng/kg.

Vải thiều Việt Nam được bày bán bên Nhật Bản.





Theo Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, đơn vị này hiện đang tiến hành phối hợp với một số đầu mối nhập khẩu của Việt Nam như AEON, VIENT Corporation, Yufruit, Sunrise Farm,... cùng các đầu mối xuất khẩu như Công ty Red Dragon, Chánh Thu, Ameii,... nhằm đẩy mạnh việc xúc tiến xuất khẩu các lô hàng vải thiều sang Nhật Bản trong vụ mùa này.

Trước khi xuất sang Nhật, vải thiều Việt Nam đã thông qua quá trình đánh giá, kiểm dịch và khử trùng từ các chuyên gia Nhật Bản. Theo đó, gần 5 tấn vải thiều được xử lý xông hơi, công nhận kết quả đạt chuẩn từ các chuyên gia nước này.



Vào ngày 19/6 vừa qua, 2 tấn vải thiều đầu tiên của Việt Nam đã được xuất sang Nhật bằng đường hàng không. Chỉ 3 ngày sau đó, sản phẩm được lên kệ tại các siêu thị của Nhật Bản. Các doanh nghiệp cho biết, trong những ngày tiếp theo sẽ có khoảng 4 đến 5 tấn vải tiếp tục sang Nhật bằng đường biển. Từ nay đến cuối vụ, dự kiến sẽ có khoảng 200 tấn vải thiều tươi được xuất khẩu thành công sang thị trường Nhật.

Một kg vải thiều sẽ có giá khoảng 500 nghìn đồng.

Hiện, doanh nghiệp và người tiêu dùng Nhật đánh giá cao về vải thiều Việt Nam. Những lô vải được đóng hộp nhỏ 200g, bày bán tại siêu thị với giá khuyến mãi là 498 yen (giá gốc là 537 yen), tương đương với khoảng hơn 100.000 đồng. Từ đó, một kg vải thiều sẽ có giá khoảng 500 nghìn đồng.

Cận cảnh quy trình chiếu xạ vải thiều "xuất ngoại" | VTC Now



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ