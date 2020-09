Vì sao vẫn cần phải cách ly xét nghiệm gia đình 4 người dương tính với kháng thể SARS-CoV-2 Đà Nẵng

Sở Y tế Đà Nẵng đánh giá đây là trường hợp cần phải có thêm cơ sở khoa học và ý kiến về chuyên môn. Sở đã báo cáo Bộ Y tế để xin ý kiến chỉ đạo về mặt chuyên môn và hướng xử lý đối với trường hợp này.

Nhân viên của CDC Đà Nẵng tích cực xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm



Song song với đó, CDC Đà Nẵng cũng đã điều tra 10 trường hợp tiếp xúc gần với ông S., cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm kháng nguyên bằng phương pháp RT-PCR; kết quả xét nghiệm đều âm tính với COVID-19.



Các chuyên gia lý giải, cơ chế thông thường là sau khoảng 10 ngày nhiễm vi rút gây bệnh, cơ thể sẽ xuất hiện kháng thể IgM; giai đoạn sau (sau nhiễm vi rút đó khoảng 6 - 7 tuần) sẽ xuất hiện kháng thể IgG.



Phương pháp xét nghiệm kháng thể là phương pháp xét nghiệm mục đích để tìm kháng thể, được cơ thể sẽ sinh ra khi có các tác nhân gây bệnh (virus, vi khuẩn) xâm nhập hay không, khoảng thời gian đã nhiễm trong bao lâu. IgG cũng được sinh ra bằng cách tiêm chủng để bảo vệ cơ thể chống lại một tác nhân lây nhiễm.



Với các trường hợp khi xét nghiệm thấy có kháng thể SARS-CoV-2 nhưng không dương tính với vi rút này, người đó cũng chưa từng điều trị tại cơ sở y tế, thì có thể nhận định trường hợp này đã nhiễm bệnh và tự khỏi.



Dù vậy, các chuyên gia lưu ý có tới 70% ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng không có triệu chứng nhưng vẫn có khả năng lây nhiễm. Đồng thời chưa có nghiên cứu khẳng định người có kháng thể rồi liệu có tái nhiễm hay không.

Trong khi đó, phương pháp xét nghiệm RT-PCT tìm kháng nguyên là phương pháp xét nghiệm mục đích để tìm kháng nguyên (tác nhân gây bệnh – là các đoạn gene virus SARS-CoV-2). Tức là thời điểm xét nghiệm virus có tồn tại trong cơ thể và có khả năng lây nhiễm hay không.

Như đã đưa tin trước đó, ông P.N.S (66 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) đến khám cấp cứu tại Bệnh viện C Đà Nẵng chiều 5/9 do bị sốt. Sáng 6/9, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR do Bệnh viện C và CDC Đà Nẵng thực hiện đều cho kết quả dương tính SARS-CoV-2