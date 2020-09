Chỉ số chuyên môn của Van de Beek xếp hạng thế nào so với các tiền vệ MU?

Để biết đích xác giá trị mà Donny van der Beek sẽ đem đến cho MU, chắc chắn là phải đợi thực tiễn sân cỏ trả lời. Ngay lúc này, các CĐV của sân Old Trafford chỉ có thể khám phá tân binh 40 triệu bảng thông qua các chỉ số chuyên môn.



Ở giải VĐQG Hà Lan mùa trước, Van de Beek đã có được các thống kê ra sao so với màn thể hiện của các tiền vệ trung tâm bên phía MU gồm Pogba, Bruno Fernandes, Matic, Fred, McTominay và Andreas Pereira tại Ngoại hạng Anh 2019/20?



Trong số 8 chỉ số quan trọng được đem ra để so sánh, Van de Beek dẫn đầu về số bàn thắng nhưng lại xếp dưới cùng ở kỹ năng qua người.



Dưới đây là những thông số chi tiết.



Bàn thắng

Donny van de Beek – 8

Bruno Fernandes – 8

Scott McTominay – 4

Paul Pogba – 1

Andreas Pereira – 1

Nemanja Matic – 0

Fred – 0

Kiến tạo

Bruno Fernandes – 7

Donny van de Beek – 5

Paul Pogba – 3

Andreas Pereira – 3

Nemanja Matic – 2

Scott McTominay – 1

Fred – 0

Số phút cho mỗi bàn thắng hoặc kiến tạo

Bruno Fernandes – 81.5

Donny van de Beek – 147.4

Paul Pogba – 301.3

Scott McTominay – 354.4

Andreas Pereira – 372.5

Nemanja Matic – 806.5

Số cơ hội tạo ra / 90 phút

Bruno Fernandes – 2.3

Paul Pogba – 2.2

Donny van de Beek – 1.9

Andreas Pereira – 1.9

Fred – 1.5

Nemanja Matic – 0.9

Scott McTominay – 0.8

Số pha qua người thành công / 90 phút (tỷ lệ thành công)

Paul Pogba – 2.0 (71.4%)

Fred – 1.7 (77.3%)

Nemanja Matic – 1.1 (78.6%)

Bruno Fernandes – 1.1 (68.75%)

Andreas Pereira – 1.1 (57.9%)

Donny van de Beek – 1.0 (62.5%)

Tỷ lệ chuyền chính xác

Fred – 87.5%

Nemanja Matic – 87%

Paul Pogba – 85.5%

Donny van de Beek – 82.2%

Scott McTominay – 80.9%

Andreas Pereira – 78.3%

Bruno Fernandes – 75.7%

Số lần tắc bóng / 90 phút (tỷ lệ thành công)

Nemanja Matic – 2.6 (66.7%)

Fred – 2.5 (44.6%)

Donny van de Beek – 2.2 (75.9%)

Scott McTominay – 2.2 (75.9%)

Bruno Fernandes – 1.7 (41.5%)

Andreas Pereira – 1.5 (45.5%)

Paul Pogba – 1.5 (71.4%)

Số pha can thiệp / 90 phút

Fred – 1.6

Scott McTominay – 1.6

Nemanja Matic – 1.3

Donny van de Beek – 0.8

Bruno Fernandes – 0.8

Paul Pogba – 0.5

Andres Pereira – 0.4



Nhìn chung thì số liệu về Van de Beek cũng không quá đặc biệt so với những tiền vệ trung tâm hiện có của MU. Tuy nhiên trong bóng đá, các số liệu thống kê chỉ để tham khảo chứ không bảo đảm bất kỳ điều gì.

Thành công hoặc thất bại của một cầu thủ tại đội bóng mới còn phụ thuộc vào sự phù hợp của lối chơi, cách chỉ đạo của HLV, mức độ hỗ trợ của các đồng đội, môi trường sống và cả vận may nữa.



Donny van de Beek sẽ là Roy Keane mới hay lại hóa thành Kleberson, thời gian sẽ trả lời.





Những pha xử lý điệu nghệ của Donny van de Beek trong màu áo Ajax

