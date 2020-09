Van de Beek chưa biết... mặc áo số mấy tại MU

Tiền vệ sinh năm 1997 không gặp vấn đề gì về thể trạng và đã sẵn sàng ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với đội chủ sân Old Trafford. Anh thậm chí đã có cuộc nói chuyện đầu tiên với HLV Ole Solskjaer.

Trong khi Van de Beek vẫn chưa chia sẻ gì, cha đẻ của anh đã hân hoan phát biểu với truyền thông: "Giấc mơ đã thành hiện thực. Đây là thời điểm hoàn hảo để Donny chuyển đến một CLB tuyệt vời như vậy. Rất nhiều đội bóng đã quan tâm, nhưng Donny tự biết nên quyết định thế nào".

Donny van de Beek đã hoàn thành kiểm tra Sức Khỏe để gia nhập MU

Trước khi trải qua buổi kiểm tra y tế ngay tại Hà Lan, Van de Beek đã rút lui khỏi trận giao hữu của Ajax với Eintracht Frankfurt nhằm sớm hoàn thành bản hợp đồng trị giá 40 triệu bảng.

Mùa hè năm ngoái, Real Madrid suýt chiêu mộ Van de Beek. Tuy nhiên đội bóng vừa vô địch La Liga đã rút lui vào phút cuối vì không chấp nhận mức giá 49 triệu bảng.

Hè này, giá bán của tiền vệ đa năng trưởng thành từ chính lò Ajax giảm xuống đáng kể, nhưng ngoại trừ MU, các đối thủ cạnh tranh khác đều cảm thấy vẫn không thỏa đáng.

Thống kê 3 mùa vừa qua của Van de Beek tại giải VĐQG Hà Lan

Giờ thì mọi chuyện đã xong xuôi, bước tiếp theo của Van de Beek là chọn số áo tại CLB mới. Số 6 ưa thích thì đã thuộc về Pogba, số 7 được cho là để dành cho Jadon Sancho từ Dortmund, còn số 11 lại không phù hợp với cầu thủ đá tiền vệ trung tâm.

Nếu Van de Beek muốn khoác chiếc áo có số 6 trên lưng, anh sẽ phải chờ hậu vệ Marcos Rojo rời MU để lấy lại số 16. Số 26 đang do Mason Greenwood sở hữu. Chỉ còn số 36 là đang vô chủ.

Hoặc Van de Beek có thể chọn một trong các con số không được ưng ý lắm đang có sẵn như 19, 27, 28 và 30.

Các CĐV MU không quan tâm tân binh đến từ Hà Lan chọn số nào, miễn là không phải số 7. Vì điều đó có nghĩa rằng vụ chuyển nhượng Sancho đã hoàn toàn tan vỡ.

Những pha bóng ấn tượng của Van de Beek mùa 2019/20