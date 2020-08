Khi đã đặt bàn thờ thần tài thì người trong công ty (ở đây cụ thể là chủ doanh nghiệp hoặc người làm hành chính - nhân sự) sẽ phải thường xuyên coi sóc giống như bàn thờ gia tiên. Có nghĩa là, phải sắp lễ cúng vái, thờ tụng vào những dịp mùng 1, rằm, lễ tết...

Cúng Rằm tháng 7 tại công ty cần chuẩn bị thật tươm tất nhất là về văn khấn

Đặc biệt, vào tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch), các công ty cũng cần phải sắp lễ cúng Rằm tháng 7, cúng cô hồn. Đây là một trong những nghi lễ tín ngưỡng lớn nhất trong năm. Lễ cúng rằm tháng 7 ở công ty cũng cần phải chuẩn bị tương tất. Và đặc biệt, người đứng ra cúng thì không thể không có văn khấn. Dưới đây là văn khấn Rằm tháng 7 tại công ty chuẩn nhất:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và Chư vị thần linh cai quản xứ này.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm ...

Tín chủ chúng con tên là: … ngụ tại nhà số …., đường …., phường (xã) …., quận (huyện) …, tỉnh (thành phố) …. Thành tâm sắm sửa hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời: Ngài Kim niên Đương cai Thái tuế Chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này. Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, soi xét chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, chúng con đội ơn Tam bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền đáp.

Do vậy, chúng con kính dâng lễ bạc, bày tỏ lòng thành, nguyện xin nạp thọ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình chúng con, người người khỏe mạnh, già trẻ bình an hương về chính đạo, lộc tài vương tiến, gia đạo hưng long.

Giải tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Nam mô a di đà phật (3 lần).

Sau bài văn khấn này, thì chủ doanh nghiệp sẽ để cho hương cháy tàn 2/3 là có thể xin hạ lễ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, cúng vào chiều hôm trước và bận về nhà thì có thể xin hạ lễ vào sáng hôm sau.

Mâm Lễ cúng thần linh ở công ty thì gồm những đồ sau: Mâm ngũ quả, tiền vàng, nước suối, nước chè, hoa quả... Mâm lễ cúng này cũng tùy thuộc vào cái tâm của người chuẩn bị.

Đồ cúng rằm tháng 7 tại công ty cũng được chuẩn bị đầy đủ gồm hoa quả, vàng mã, nước, chè...

Sau khi chuẩn bị xong, chủ công ty tiến hành thắp hương, đọc văn khấn... Sau khi xin hạ lễ thì mang tiền vàng đi đốt còn muốn và gạo đem rắc 4 hướng quanh công ty.

Việc cúng Rằm tháng 7 tại công ty không quá cầu kỳ như cúng ở nhà hoặc cúng ở chùa. Thế nhưng, để thể hiện cái tâm của mình, gia chủ cần chuẩn bị tươm tất, cúng bái cẩn thận. Khi đứng thắp hương đọc văn khấn thì cần ăn mặc chỉn chu.

Your browser does not support HTML5 video.

Dâng sao giải hạn: Không làm xấu một nghi lễ đẹp