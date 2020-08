Đền là gì và có cần đến đền vào Rằm tháng 7 không?

Đền là công trình kiến trúc được xây dựng từ lâu đời để thờ một vị thánh hoặc nhân vật lịch sử nào đó được tôn sùng như thánh thành. Ở nước ta có rất nhiều đền trong khắp cả nước. Đó là những nơi để tưởng nhớ các vị anh hùng có công với đất nước, địa phương theo truyền thuyết dân gian.

Tại Việt Nam có một số đền thờ anh hùng nổi tiếng như Đền Hùng, đền Kiếp Bạc, đền Sóc, đền Trần... Còn đền thờ các vị Thánh thần theo truyền thuyết dân gian như Đền Voi Phục, Đền ông Hoàng Bảy, Đền Ông Hoàng Mười, Đền Bà Chúa Kho, Đền Quán Thánh...

Thông thường, người dân sẽ đến đền vào ngày mùng 1 âm, ngày rằm hàng tháng, ngày lễ tết. Người dân đến đây để cầu may mắn, cầu tài lộc, cầu bình an, để tâm được an yên. Cũng giống như chùa, miếu... đền có quy tắc thờ tự riêng, trước khi đến người dân cần tìm hiểu thật kỹ.

Vậy, Rằm tháng 7 có cần đến đền không? Rằm tháng 7 cũng giống như ngày rằm ở mọi tháng âm lịch khác trong năm. Chỉ có một điểm khác duy nhất, Rằm tháng 7 là lễ lớn trong năm, đây là ngày xá tội vong nhân, người dân sẽ làm cỗ cúng lớn hơn, có nhiều nghi thức cúng bái phức tạp hơn. Tuy nhiên, Rằm tháng 7, người dân vẫn có thể đến đền dâng hương cầu bình an, cầu công danh, tài lộc...

Rằm tháng 7 người dân có thể đến đền, chùa hoặc phủ để thắp hương

Khi đến đền, người dân cần đặc biệt lưu ý đến các bước đặt lễ, khấn vái. Cụ thể:

- Đặt lễ: Thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông trước.

- Sau khi đặt lễ ở ban Đức Ông xong thì đặt lên hương án của chính điện, thắp đền nhang.

- Tiếp đó đi thắp hương ở tất cả các ban thờ khác của nhà Bái Đường. Khi thắp hương lên phải lễ 3 lần.

- Cuối cùng là lễ ở nhà thờ Tổ (nhà Hậu).

- Cuối lễ, sau khi đã lễ tạ để hạ lễ thì nên đến nhà trai giới hay phòng tiếp khách để thăm hỏi các vị sư, tăng trụ trì và có thể tùy công đức tại đền.

Văn khấn Rằm tháng 7 tại đền chuẩn nhất

Dưới đây là một số bài văn khấn khi người dân đi đền, chùa, đình, miếu, phủ cầu phúc, cầu bình an trong ngày Rằm tháng 7 năm 2020:

Văn khấn cúng lễ Ban Tam Bảo

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Đệ tử con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ (chúng) con là: …………………..

Ngụ tại: ………………….

Thành tâm dâng lễ bạc cùng sớ trạng lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo

Chúng con xin dốc lòng kính lễ:

– Đức Phật A Di Đà giáo chủ cõi Cực Lạc Tây phương.

– Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Ta Bà.

– Đức Phật Dược Sư Lưu Ly giáo chủ cõi Đông phương.

– Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

– Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được …………………. (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…).

Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc, tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai qua nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia trung mạnh khỏe, trên dưới thuận hòa an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình ) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Văn khấn lễ Tam Tòa Thánh Mẫu

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

– Con kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế.

– Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con xin kính Cửu trùng Thanh Vân lục cung công chúa.

– Con kính lạy Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng Công chúa, sắc phong Chế Thắng Hoà Diệu đại vương, gia phong Tiên Hương Thánh Mấu.

– Con kính lạy Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương.

– Con kính lạy Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà đại tướng.

Hưởng tử (chúng) con là: ……………

Ngụ tại: …………….

Hôm nay là ngày ……. tháng …… năm ……

Hương tử con đến nơi Điện (Phủ, Đền) ……… chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương phù hộ độ trì cho gia chung chúng con Sức Khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn.

Hương tử con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Văn khấn lễ Đức Tạng Vương Bồ Tát “U Minh Giáo Chủ”

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. K

ính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tín chủ con là ………………………..

Ngụ tại …………….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh. Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần Linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho Hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin bái thỉnh.

Cẩn nguyện!

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật !

Nam mô A Di Đà Phật ! (3 lạy)

Theo Thanh Mai/SKCĐ