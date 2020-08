Văn khấn Rằm tháng 7 tại nhà thờ họ chuẩn nhất

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 2: Voi rừng dậy cho tê giác biết ai mới là kẻ có cơ bắp mạnh nhất Châu Phi

Với chiều dài hơn 3 mét, cân nặng lên tới 2 tấn cộng thêm sừng nhọn và lớp da dày không khác gì áo giáp, tê giác gần như không có kẻ thù trong tự nhiên. Thế nhưng nếu so với voi thì chúng vẫn chưa phải đối thủ.