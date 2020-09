Văn phòng thám tử Hà Nội uy tín – Thám tử Phúc An

Thuê thám tử tư hiện nay đã trở thành một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết kinh nghiệm thuê thám tử tư uy tín. Việc thiếu kinh nghiệm chọn đơn vị thám tử tư khiến bạn nhận kết quả không chính xác, lãng phí tiền bạc mà vẫn chưa thể giải quyết được vấn đề của mình. Dưới đây, chúng tôi chia sẻ một số kinh nghiệm để nhận biết thế nào là công ty, văn phòng thám tư uy tín, chuyên nghiệp.

Thám tử tư được thành lập nhiều năm

Lĩnh vực thám tử tư đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây là một ngành tiềm năng, có nhu cầu sử dụng ngày càng lớn ở thời điểm hiện tại và tương lai. Vì vậy, rất nhiều các văn phòng, công ty cung cấp dịch vụ thám tử tư nhanh chóng ra đời.

Sự bành trướng nhanh của ngành thám tử tư lại gây ra lỗ hổng về chất lượng dịch vụ. Nhiều đơn vị thám tử mới thành lập, kinh nghiệm chưa dày dặn, kỹ năng non kém chưa thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Trong khi đó, thám tử tư là ngành đòi hỏi phải có chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác.

Kinh nghiệm thuê thám tử tư uy tín cho thấy, sẽ hiệu quả hơn nếu như bạn chọn thám tử tư được thành lập lâu năm thay vì thám tử tư non trẻ. Sự dày dặn kinh nghiệm và am hiểu thị trường sẽ giúp thám tử tử lâu năm đáp ứng dịch vụ tốt hơn cho khách hàng của mình.

Kinh nghiệm thuê thám tử tư uy tín – Thám tử có địa chỉ offline và online đầy đủ

Sự bùng nổ của công nghệ thông tin giúp chúng ta tìm kiếm được văn phòng, thám tử tư dễ dàng hơn. Mặt trái của sự phát triển thông tin là khó sàng lọc được thông tin chính xác giữa khối lượng thông tin khổng lồ. Vì vậy đã xảy ra trường hợp gặp phải lừa đảo, lựa chọn thám tử tư kém chất lượng.

Khách hàng khi có nhu cầu thuê thám tử tư cần biết chắt lọc thông tin một cách cẩn thận. Trong số đó, địa chỉ là một loại thông tin quan trọng nhất. Đây là yếu tố xác thực xem văn phòng, công ty này có thực sự tồn tại hay không.

Trong bối cảnh xã hội mới, một thám tử tư tiếp cận với khách hàng qua nhiều hình thức. Ngoài văn phòng offline, thám tử tư còn hỗ trợ trực tuyến qua website, fanpage. Những thám tử tư hoạt động uy tín sẽ luôn công khai địa chỉ văn phòng, công ty. Bạn có thể dựa vào địa chỉ được cung cấp để xác định xem văn phòng, công ty thám tử tư Hà Nội này có tồn tại và hoạt động.

Thám tử tư được nhiều khách hàng thuê

Khách hàng thuê dịch vụ thám tử tư sẽ là những người “chỉ đường” tuyệt vời cho bạn. “Đất lành chim đậu” – Những thám tử tư uy tín thường sẽ có lượng khách hàng thuê dịch vụ đông. Vì chất lượng dịch vụ tốt, thái độ làm việc chuyên nghiệp nên khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ.

Chúng ta có thể tìm hiểu về đánh giá của người từng thuê dịch vụ thám tử tại các diễn đàn, hội nhóm hoặc từ người thân, bạn bè. Với những kinh nghiệm đã từng thuê dịch vụ thám tử, họ có thể chia sẻ để bạn có thêm thông tin bổ ích.

Nếu bạn đang “ngắm” một thám tử tư bất kỳ nào đó, bạn có thể xem các phản hồi của những người đã từng thuê dịch vụ tại đây từ fanpage, website, diễn đàn, hội nhóm,… Đây là những “người thật việc thật” sẽ cho bạn các thông tin có giá trị cao.

Thám tử tư có cam kết và ký kết hợp đồng

Cam kết về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm thỏa đáng là một trong những kinh nghiệm thuê thám tử uy tín. Thám tử tư cần phải đảm bảo thực hiện đúng các yêu cầu đã cam kết và xử lý các rủi ro có thể xảy ra. Đây là yếu tố thể hiện được một thám tử tư uy tín, xứng đáng để chúng ta hợp tác.

Ngoài ra, hai bên cần thực hiện ký kết hợp đồng với giấy tờ đầy đủ. Biên bản hợp đồng sẽ là thủ tục chứng minh mối quan hệ hợp tác của hai bên. Ký kết hợp đồng cũng giúp việc thuê dịch vụ thám tử được chuyên môn hóa hơn. Khách hàng sẽ dễ nhận được các quyền lợi, bồi hoàn thỏa đáng khi có tranh chấp, vi phạm hợp đồng.

Thám tử Phúc An – Văn phòng Thám tử tư uy tín toàn quốc

Thám tử Phúc An thành lập vào những năm 2000, khi ngành thám tử tư mới bắt đầu manh nha tại Việt Nam. Với thời gian dài hoạt động, Thám tử Phúc An am hiểu sâu rộng về thị trường, đầu tư kỹ lượng về nhân lực vật lực. Nhờ đó, công ty Thám tử Phúc An sớm trở thành địa chỉ thám tử uy tín được hơn 20.000 khách hàng trong và ngoài nước lựa chọn.

Thám Tử viên chuyên nghiệp

Thám tử Phúc An sở hữu đội thám tử viên có chuyên môn cao. Thám Tử vi ên đã qua đào tạo bài bản, được trang bị đầy đủ thiết bị thám tử hiện đại tối tân. Kinh nghiệm làm việc nhiều năm, linh hoạt và tận tâm. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được bàn giao, điều phối.

Kết quả điều tra chính xác, nhanh chóng

Thời gian làm việc 24/7 kết hợp với khả năng xử lý tin tức nhanh chóng giúp Thám tử Phúc An đem về cho khách hàng những thông tin chất lượng cao trong thời gian sớm nhất.

Cam kết thỏa đáng

Khách hàng được ký kết hợp đồng, cam kết thời gian bàn giao kết quả và đảm bảo đầy đủ các quyền lợi chính đáng. Thám tử Phúc An luôn chú trọng hoàn thiện chính sách chăm sóc khách hàng để mang lại sự hài lòng cao nhất.

Chi phí niêm yết

Thám tử Phúc An có hơn 30 dịch vụ với phí giá thuê thám tử niêm yết cụ thể. Khách hàng sẽ được báo giá chính xác khi gửi thông tin đầy đủ về dịch vụ cần thuê. Các khoản phụ thu minh bạch rõ ràng, cam kết không khai khống, tăng giá, kéo dài thời gian để phụ thu,…

Trên đây là kinh nghiệm thuê thám tử tư uy tín mà bạn có thể tham khảo khi có nhu cầu thuê dịch vụ thám tử. Giữa thị trường thám tử nhộn nhịp và thiếu an toàn, hãy tỉnh táo để chọn một đơn vị chất lượng và phù hợp để đem lại sự hài lòng cao cho bạn. Mọi thắc mắc về các dịch vụ thám tử, hãy liên hệ Hotline/zalo: 097.129.5757 để được chuyên gia tư vấn tốt hơn.

Website: https://thamtuphucan.com

Theo Đất Việt