Bịt kín mặt mũi xông vào nhà đâm chết người: Do mâu thuẫn cá nhân

Tin tức mới nhất ngày 24/11, báo Công Lý đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối với Lưu Tấn Thành (SN 1964, trú tại làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi Giết người

Được biết, Lưu Tấn Thành chính là nghi can gây ra vụ án mạng khiến một người tử vong xảy ra ngày 21/11 trên địa bàn. Danh tính nạn nhân là ông Trương Bá Sơn (sinh năm 1971, HKTT tại Thôn 1, xã Tân Bình, tạm trú tại thôn Dur, xã Glar).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h25 ngày 21/11. Vào thời điểm trên, ông Thành mặc áo phao màu đen, quần jeans, đeo khẩu trang kín mít và đội mũ len, cầm theo dao đi vào phòng khách nhà ông Sơn.

Khi thấy ông Sơn đang nằm ở phòng khách, Thành đã cầm một con dao đâm vào vùng ngực nạn nhân. Tuy nhiên, do đâm hụt nên đối tượng bị phát hiện và bỏ chạy.

Lúc này, ông Sơn cùng vợ con đã đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, ông Sơn đã bị Thành đâm trúng ngực, sau đó gục ngay trước cổng và tử vong.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an huyện Đak Đoa cùng lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc và truy bắt đối tượng gây án.

Tại hiện trường, con dao gây án của hung thủ bị rơi lại trong lúc giằng co. Khi bị bắt giữ, Thành khai nhận nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân.

