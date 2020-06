Vbiz thêm tin vui: Bà xã Dương Khắc Linh đang mang song thai

Cụ thể, thông qua trang cá nhân, nam nhạc sĩ chia sẻ hình ảnh bà xã Sara Lưu diện đầm đỏ đã lộ rõ bụng kèm lời nhắn nhủ: "Happy Anniversary baby, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng. 1 năm qua trôi rất nhanh và 2 vợ chồng vẫn luôn hạnh phúc như ngày đầu tiên. Hôm nay xin thông báo cho mọi người biết là sắp tới gia đình có thêm 2 thành viên mới.

Linh muốn làm ba lâu thật là lâu lắm rồi. Cảm ơn vợ đã làm giấc mơ này thành sự thật. Đây là món quà tuyệt vời nhất trên đời. Love your forever!".



Sau Hồ Ngọc Hà và Kim Lý, Dương Khắc Linh và Sara Lưu là gia đình tiếp theo có tin vui là song thai. Ngay khi biết tin, nhiều bạn bè cùng người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến gia đình nam nhạc sĩ.

Không lâu sau chia sẻ của ông xã, Sara Lưu cũng thể hiện niềm hạnh phúc vô bờ trong lần đầu tiên được làm mẹ: "Mở mắt dậy nhận được nụ hôn như mọi ngày kèm lời chúc ‘Happy anniversary honey’. Một năm trôi qua thật nhanh nhưng vì có anh nên ngày nào cũng hạnh phúc.

Món quà lớn nhất của hai vợ chồng bây giờ là hai thiên thần gần được 4 tháng rồi. Hôm qua là 1/6, hai vợ chồng nằm tưởng tượng tới những năm sau dắt hai đứa nhóc đi chơi những đâu, làm những gì mà cười mãi thôi”.

Theo như chia sẻ, Sara Lưu hiện đã mang thai được gần 4 tháng. Gia đình cô đang rất chờ đón sự ra đời của 2 thiên thần nhỏ đáng yêu.





Được biết, Dương Khắc Linh và Sara Lưu (tên thật là Lưu Ngọc Duyên) quen biết nhau từ khi tham gia chương trình "Giai điệu chung đôi" năm 2018. Khi đó, nam nhạc sĩ là giám khảo, bà xã anh là thí sinh và được ghép đôi với nam ca sĩ Jaykii.

Sau đó, cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò và kết hôn vào ngày 2/6/2019. Theo Dương Khắc Linh, dù cặp đôi chênh lệch 13 tuổi nhưng lại rất hợp nhau về cả tính cách lẫn quan điểm sống.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ