Về nhà bạn gái ra mắt, thanh niên uống cho cả họ say `quắc cần câu` ai ngờ bị chia tay phũ phàng

Lúc đầu, anh chàng từ chối và nói mình ít khi uống và cũng không uống được rượu. Thế nhưng, khi nghe chú của người yêu "kích bác", thanh niên này đã uống đến khi cả họ nhà gái say mềm, nôn mửa ra với nhau.

Từ trước đến nay, những lần đưa bạn trai/bạn gái về ra mắt luôn dẫn đến những tình huống dở khóc dở cười. Ra mắt nhà người yêu chắc chắn không thể thoát khỏi những màn uống rượu, chén chú chén anh. Không phải ai cũng thích hoặc muốn uống rượu, nhưng nếu từ chối thì lại bị chê trách, cho là kém cỏi và không tôn trọng người khác.



Mới đây, anh chàng L.T.K. đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng Mới đây, anh chàng L.T.K. đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội . Cũng bối cảnh ra mắt nhà người yêu quen thuộc, bên nhà bạn gái mời rượu liên tục nhưng chẳng hiểu sao khi về nhà anh lại bị nói lời chia tay.



Cụ thể, câu chuyện của K. như sau: "Em lên Hà Nội được hơn một năm, em với cô bạn gái hiện tại quen nhau được hơn 2 tháng. Vì hai đứa đều có tuổi và có công việc rồi lên hôm qua cuối tuần bạn gái em chủ động bảo em về nhà ra mắt bố mẹ và chú, bác của em ấy vì tiện nhà có giỗ. Em cũng khá là lịch sự, vì vốn là trai quê nhưng được cái bố mẹ em rất quan tâm đến cách ứng xử của con cái trong nhà.

Hôm qua em gặp một trường hợp khá là khó hiểu. Đầu tiên là bố của bạn gái em, năm nay 58 tuổi, bác ấy đã về hưu và đang làm thêm bên ngoài. Còn anh trai của bố bạn gái em có công ty xây dựng em cũng không hỏi tuổi. Còn ông chú của bạn gái thì năm nay mới 48 tuổi, rất trẻ và chịu chơi. Cả 2 người đều làm cho công ty xây dựng của bác, bạn gái em cũng làm kế toán trưởng ở đấy.

Sau khi về nhà cô ấy thì cũng rất là bình thường vui vẻ nước non, các thứ. Nhưng đến lúc ăn cơm mọi người có bỏ hũ riệu ngâm thuốc ra uống. Em khiêm tốn khi trả lời câu hỏi của mọi người là em không uống được riệu, ít khi uống. Thế ông chú của người yêu em bảo thanh niên giờ không uống được riệu thì hỏng, thì vứt nọ kia.

Nghe xong cũng rất là bực mình thế là em uống thật cho đến khi 3 người sаγ mềm ra hết với nhau. Ông chú thì vắt ngang trên võng xếp, 3 người 3 góc nôn mửa với nhau. Em đã dọn bãi nôn cẩn thận xong mới về, thế mà về đến nhà ngủ nghỉ được chút thì tối người yêu em gọi đіện bảo hai đứa chia tay.

Em hỏi lý do tại sao thì bạn ấy bảo “ gia đình em có nói là anh không thật thà, rõ là anh uống được гượυ xong anh bảo không uống được. Để 3 người say nôn mửa mất hết sĩ diện, xong ai cũng trách em và nói là anh nói dối như này sau này về sẽ lừa lọc em.



Vâng tưởng đùa hóa ra thật cuộc nói chuyện chưa được một phút và dập đổ hết hy vọng của em luôn. Thật sự là em biết uống rượυ từ bé, nhà em nấu rượu, nhưng chia tay vì lý do này đúng là em không cam lòng luôn. Muốn khóc quá!“



Ngay khi đăng tải, câu chuyện của chàng trai đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người thông cảm và cho rằng anh chàng làm thế là đúng. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ ra thanh niên này đã hơi thiếu tinh tế. Lẽ ra, anh chỉ nên uống 1 chút cho phải phép, lịch sự chứ không phải uống quá nhiều đến mức hơn thua nhau như vậy. Việc khoe khoang tửu lượng trong bữa cơm ra mắt không phải là điều gì đáng tự hào.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ