Đến nhà người yêu ra mắt, cô gái bàng hoàng nhận ra người chú ruột và bí mật mối quan hệ quá khứ

Sự một sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận, có những mối lương duyên thành nghiệt duyên. Câu chuyện này thực sự là bài học cho những cô gái đã và đang lầm đường lạc bước, dù có quay đầu hoàn lương cũng vĩnh viễn không được hạnh phúc.

An và Minh quen nhau được gần 1 năm thì cả hai đưa nhau về ra mắt gia đình . Minh nhân dịp ngày giỗ bà ngoại liền đưa An về, nói trước là sẽ có khoảng 20 người gồm bố mẹ, có bác, chú thím và một số anh chị em họ.



Rồi ngày đó cũng đến, An về ra mắt gia đình bạn trai trong niềm phấn khởi hân hoan của mọi người. Ai cũng hồ hởi hỏi chuyện đon đả, cô cảm giác thân thiết như ở gia đình mình. Khi An đang lúi húi dưới bếp nhặt rau cùng một số chị em thì tiếng người đàn ông lớn tuổi từ xa bước vào.



"Đâu bạn gái thằng Minh đâu chú xem nào", người được giới thiệu là chú ruột của Minh nói. An bất giác quay sang thì chết đứng vì gương mặt và dáng người ấy. Giây phút chết đứng người ấy, An suýt để con dao cứa đứt tay mình. Hai người nhìn nhau đứng hình 1 giây rồi ông chú cười xòa vội quay đi để không bị ai phát hiện cảm giác gượng gạo. An cũng kịp định thần lại, miệng vờ như nói chào chú nhưng thực ra là đang muốn tát cho chính mình một cái xem là mơ hay tỉnh.

Cả buổi ăn uống An chỉ muốn kè kè bên cạnh Minh, cô không muốn đi lại nhiều hay bất giác bắt gặp ánh mắt của ông chú ruột. Cô cố gắng trấn an bản thân bằng cách lắng nghe câu chuyện của những chị em khác để quên đi cảm giác lo sợ trong lòng. Chỉ mong sao bữa ăn kết thúc để nhanh chóng rời khỏi căn nhà này.



Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người không hiểu An và người chú ruột của Minh có mối quan hệ gì mà khiến cô lo sợ như vậy. Chuyện cách đây khoảng 2 năm, khi An là cô sinh viên nghèo ở tỉnh mới lên, vì hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn nên đã được một người bạn giới thiệu cho một ông chú "Sugar daddy". Chẳng cần nói nhiều ông chú ấy chính là người chú ruột của Minh.



Hồi đó, ông chú vốn là dân kinh doanh nên rất hào sảng. Mỗi tuần gặp An 3 lần đưa đón đi chơi, mua sắm ăn uống và tất nhiên là cả chuyện đó nữa. An như "buồn ngủ gặp chiếu manh" được công việc nhàn lương cao, mỗi tuần 3 triệu đồng trang trải cuộc sống và gửi về cho mẹ nuôi em.



Mối quan hệ mờ ám ấy kéo dài được khoảng 3 tháng thì gia đình An có việc phải về quê gấp. Sau này khi trở lại Hà Nội, cô cũng không còn liên lạc với ông chú nữa mà tự tìm công việc khác đàng hoàng, lâu dài.



An nhớ lại mình vẫn may mắn khi không kéo dài công việc đó. Cô cảm thấy may hơn khi ông ta không phải dây dưa nhì nhằng mà bóc bánh trả tiền sòng phẳng, không vướng bận sau này. Nhưng đến giờ cô thấy không hề may nữa khi số phận trêu ngươi đó lại là chú ruột của người yêu mình.



Giờ đây khi đang có ý định tiến triển lâu dài với Minh, An phát hiện ra bí mật động trời này. Cô gái nhiều đêm bị dày vò với suy nghĩ ông ta có nói cho Minh biết không, có đe dọa cuộc sống tương lai của cô hay không.



An tự trách bản thân chỉ vì hoàn cảnh mà sa ngã để giờ phải nhận cái giá đắt thế này. Trái đất tròn có hàng tỷ người nhưng không thể ngờ số phận nghiệt ngã với An như vậy. Cô gái chỉ đơn giản chỉ muốn 1 tình yêu rất đỗi bình thường thôi mà khó đến vậy, liệu ông trời có đang bắt cô phải trả giá.



An hiện đang đứng trước nhiều sự lựa chọn, hoặc là chia tay bạn trai để tìm tình yêu mới hoặc tiếp tục yêu anh bất chấp những gì trong quá khứ. Tuy nhiên, cô lo lắng người chú ruột kia có im lặng để quá khứ đi qua hay bất cứ lúc nào ông ta có thể đào lên đe dọa An thì không ai biết được. An đã sai một lần trong quá khứ, giờ phải làm sao mới là đúng.



