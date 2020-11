Về vụ bạo hành con gái 3 tuổi: VKS đề nghị tử hình bố dượng, tù chung thân đối với mẹ ruột

Phiên tòa xét xử hôm nay

Hai bị cáo tại phiên tòa

15h15 phút chiều ngày 18/11, Viện kiểm sát tiến hành đọc bản luận tội và đề nghị các mức án phạt cho các bị cáo sau khi đã kết thúc phần xét xử.

Tại tòa án, cả hai bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, thậm chí còn vòng vo không nhận tội và đổ lỗi cho nhiều người khác.

Qua những chứng cứ đã thu thập được, Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Tuấn ở mức tử hình về hành vi giết người, 24-30 tháng tù giam về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là tử hình.

Bị cáo Tuấn bật khóc

Còn đối với bị cáo Lan Anh, Viện kiểm sát cũng đề nghị xử phạt ở mức án tù chung thân về hành vi giết người, 25-30 tháng tù giam về hành vi tàng trửa sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Tại phiên tòa, đối tượng Tuấn đã gửi lời xin lỗi tới mẹ vợ là bà Vũ Thị Dự. Đồng thời y cũng thừa nhận hành vi sử dụng ma túy và bạo hành đến tử vong đối với cháu M.

Trước mặt Hội đồng xét xử, bị cáo Tuấn nói: "Bị cáo đánh cháu chỉ mong muốn giáo dục cháu. Cách làm của bị cáo là sai, bị cáo xin nhận trách nhiệm mình đã gây ra. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh. Từ khi lấy bị cáo Lan Anh luôn hết mực vì chồng, vì gia đình."

Lan Anh nức nở xin lỗi mẹ đẻ

Các luật sư bào chữa cho Tuấn và Lan Anh đều đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Như đã đưa tin ban đầu, ngày 5/3, Lan Anh xin mẹ đẻ đón bé N.N.M. (SN 2017, con gái của Lan Anh và người chồng trước) sang chơi. Thấy bé M. không nghe lời nên cả hai đã phạt bé gái ngồi trong chậu nhựa nhiều lần nhưng không đánh đập gì.

Do cháu M. không xin lỗi nên từ sáng ngày 29/3 đến rạng sáng 30/3 Tuấn và Lan Anh đã liên tục đánh và hành hạ cháu M. bằng việc bắt quỳ trong chậu và thay nhau dùng cán chổi bằng kim loại đánh, dùng tay tát cháu bé.

Bà ngoại cháu M. rơi lệ tại phiên tòa

Sau khi sử dụng ma túy, Tuấn tiếp tục đánh cháu M. Đến chiều 29/3, khi thấy cháu M. đã mệt lả, cả hai mới đưa cháu đi tắm rửa và cho lên gác nằm ngủ.

Đến khoảng 8h ngày 30/3, lúc này cháu M. đang nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở nên Lan Anh cùng Tuấn hô hấp nhân tạo để cấp cứu. Sau đó, Lan Anh điện thoại cho bố chồng nhờ đưa cháu M. đi cấp cứu. Đến khoảng 11h cùng ngày cháu M. tử vong do chấn thương sọ não. Do phát hiện cơ thể cháu M. có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nên Bệnh viện đã báo công an.