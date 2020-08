Bàng hoàng phát hiện người đàn ông đã chết nhiều này từ vết màu đỏ thẫm kỳ lạ dính trên tường

Chị Lương bắt đầu đi xung quanh căn hộ để tìm kiếm từ phòng bếp cho đến nhà vệ sinh, phòng ngủ và phòng khách. Bất ngờ chị phát hiện trên tường có vài vết ướt màu đỏ sẫm. Chị nhìn dọc lên phía trên và thấy những vết màu đỏ đó rơi từ trên trần nhà xuống, nó nhỏ thành giọt.

Vết máu bá trên tường

Chị Lương vội vàng lấy chổi, khăn lau dọn nhà cửa nhưng càng dọn chị càng cảm thấy có điều gì đó không ổn, những vết màu đỏ sẫm đó rất giống những giọt máu. Chị Lương bỗng bàng hoàng kinh hãi trước suy nghĩ của mình. Lập tức chị gọi điện báo cảnh sát về sự việc lạ lùng này.

Ít phút sau, cảnh sát cùng đội pháp y có mặt tại hiện trường. Qua việc lấy một số thông tin từ chị Lương thì cảnh sát tiến lên trên tầng 2 của khu tập thể để kiểm tra. Họ gọi cửa chủ nhà ở ngay trên đầu căn hộ của chị Lương nhưng không có ai mở cửa.

Cảnh sát sau đó lấy thông tin từ ban quản lý tòa nhà, gọi chủ nhà đến mở cửa. Các thành viên sống trong ngôi nhà này trước đó đã vội vã đến hiện trường mở cửa và ai nấy đều kinh hãi khi cánh cửa được mở ra.

Nơi xảy ra vụ việc

Người thân cho biết, ngoài việc thỉnh thoảng bị đau đầu sốt cao thì người đàn ông này không mắc bệnh gì nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, đã hơn 10 ngày nay ông ấy không về nhà và cho đến khi cảnh sát báo tin thì ai cũng sốc.

Your browser does not support HTML5 video.

Vụ bé trai 11 tuổi bị bắt cóc, sát hại ở đồi dương