Kinh hoàng “vi khuẩn ăn thịt người” đến từ biển có thể gây tử vong trong 48 giờ, nam giới dễ mắc hơn

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thông tin, thời gian gần đây, khoa Hồi sức truyền nhiễm Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm của bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus (V.vulnificus). Loại vi khuẩn này gây hoại tử rất nhanh nên được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”.

Cụ thể, bệnh nhân Nguyễn Văn Đ. (SN 1961, trú huyện An Dương, TP Hải Phòng) có tiền sử bệnh gan do uống nhiều rượu. Trước đó, bệnh nhân này đã ăn hải sản chưa chín kỹ. Đến ngày 30/6, có hiện tượng đau bụng vùng thượng vị và quanh rốn, nôn và tiêu chảy nhiều lần kèm sốt cao 39-40 độ C nên được đưa vào Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cấp cứu.

Sau vài giờ bệnh nhân rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, kèm theo tình trạng nổi ban phỏng nước, xuất huyết, hoại tử trên diện rộng, cân, cơ và vùng tứ chi.

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành cấy khuẩn 2 mẫu máu. Sau đó có kết quả, bệnh nhân dương tính với vi khuẩn V.vulnificus. Các bác sĩ đã tiến hành điều trị kháng sinh mạnh, cho lọc máu… nhưng bệnh nhân vẫn chuyển biến nặng, tiên lượng tử vong. gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà sau 4 ngày điều trị.

Liên quan đến loại vi khuẩn nam bệnh nhân mắc phải, bác sĩ Nguyễn Sỹ Thấu – khoa Hồi sức truyền nhiễm (Bệnh viện trung ương Quân đội 108) cho biết, V.vulnificus là vi khuẩn sống tự do trong nước biển hoặc nước lợ (vùng cửa sông) hoặc ký sinh trong các loài thủy sinh có vỏ như: Tôm, hàu ...

Hình ảnh bàn chân bị hoại tử do "vi khuẩn ăn thịt người"

Loại vi khuẩn này có thể gây hoại tử nhanh, do đó được gọi là “vi khuẩn ăn thịt người”. Bệnh nhân nhiễm vi khuẩn có khả năng tử vong cao, lên đến 50%, thậm chí 90% nếu bệnh nhân có sốc nhiễm khuẩn tụt huyết áp tại thời điểm nhập viện và thường tử vong trong vòng 48 giờ, dù được điều trị tích cực.

Đặc biệt, loại vi khuẩn này có khả năng gây bệnh và khiến người nhiễm tử vong sau khi xâm nhập vào máu. Vi khuẩn có các cơ chết giảm khả năng thực bào của cơ thể (khả năng một số tế bào miễn nhiễm ở người tiêu diệt các thể xâm nhập bằng cách nuốt và phân hủy chúng.

Vi khuẩn xâm nhập, sống sót, nhân lên và gây bệnh trong cơ thể bệnh nhân. Vi khuẩn cũng sinh ra nhiều độc tố gây độc tế bào và phá hủy tế bào cơ thể người, thậm chó gây sốc nhiễm khuẩn.



Đươc biết, bệnh nhân nhiễm khuẩn chủ yếu do ăn hàu sống. Thời gian ủ bệnh từ 3 tiếng đến 6 ngày. Những nhóm người dễ mắc bệnh nhất là Người nghiện rượu, bệnh gan mạn tính (như Đươc biết, bệnh nhân nhiễm khuẩn chủ yếu do ăn hàu sống. Thời gian ủ bệnh từ 3 tiếng đến 6 ngày. Những nhóm người dễ mắc bệnh nhất là Người nghiện rượu, bệnh gan mạn tính (như viêm gan , xơ gan), tan máu bẩm sinh, suy giảm sức đề kháng như đái tháo đường, suy thận mạn, u lympho... Nam giới, đặc biệt là nam giới cao tuổi dễ mắc bệnh hơn nữ giới.

Your browser does not support HTML5 video. Chơi trò chôn mình trong cát khi đi tắm biển, cô gái bị nhiễm giun móc. Video: VTC

Theo Nga Đỗ/SKCĐ