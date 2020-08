Chuyên gia lý giải vì sao bệnh nhân 994 ở Bệnh viên E xét nghiệm lần 1 dương tính rồi âm tính

Người này ngay lập tức được chuyển cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Bệnh viện E lập tức phong tỏa và khử khuẩn. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngay trong đêm.



Đến sáng 20/8, Bộ Y tế xác nhận đây là bệnh nhân 994 và là ca mắc COVID-19 thứ 12 ở Hà Nội. Tuy nhiên, sáng cùng ngày, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương lại cho biết bệnh nhân có 2 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Thao tác lấy mẫu xét nghiệm cho người bệnh cũng ảnh hưởng tới kết quả



Tối 20/8, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết đã thực hiện xét nghiệm bằng nhiều phương pháp khác nhau và kết quả là bệnh nhân 994 đã có 3 lần âm tính. Bộ Y tế khẳng định Bệnh viện E lập tức dỡ lệnh phong tỏa sau chưa đầy 24 giờ.



Tối 20/8, Bộ Y tế khẳng định bệnh nhân 994 này không nhiễm virus SARS-CoV-2 và quyết định rút trường hợp này ra khỏi danh sách những người mắc COVID-19.

Nhiều ý kiến bày tỏ thắc mắc về việc tại sao bệnh nhân 994 ban đầu dương tính nhưng sau đó lại âm tính liên tiếp nhiều lần. Tiến sĩ Lê Văn Duyệt, Trưởng Labo sinh học phân tử, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, một số bệnh nhân có các vi sinh vật, vi khuẩn thường trú trong hầu họng.

Những vi sinh vật này khác nhau tùy cơ địa từng người. Nếu hệ gene của những vi sinh vật ở hầu họng này có điểm tương đồng với virus SARS-CoV-2 thì sẽ có khả năng gây nên hiện tượng dương tính giả.

Bên trong một phòng xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR

Một giả thiết khác được đặt ra là "thời điểm lấy mẫu xét nghiệm, ta đã bắt được vi khuẩn nằm trong đường hô hấp trên có trình tự gene giống SARS-CoV-2. Trong khi làm PCR thường chỉ lấy 1 đoạn gene rất ngắn, đoạn gene càng ngắn thì độ trùng khớp với các loài vi sinh vật khác càng cao”, tiến sĩ Duyệt phân tích.

Dù thực tế trường hợp này rất hiếm, nhưng tiến sĩ Duyệt nhấn mạnh tạm thời có thể nghĩ đến giả thuyết đó.

Một số lo ngại khác cho rằng kết quả sai có thể do sự cố kỹ thuật, Tiến sĩ Lê Văn Duyệt cho rằng rất ít có khả năng này. “Sai sót do lấy mẫu thường chỉ có thể nhầm từ “dương” thành “âm” chứ “âm” thành “dương” thì rất khó”, ông nói.

Teo ông Duyệt, thực tế để xác định một ca có nhiễm virus SARS-CoV cần thực hiện xét nghiệm nhiều lần và bằng các kỹ thuật khác nhau, thậm chí phải gửi sang các đơn vị xét nghiệm khác để kiểm tra chéo.

