Đau bụng 2 ngày không tìm ra bệnh, chàng trai 17 tuổi nhập viện thì buộc phải cắt tinh hoàn

Đáng nói bệnh nhân bị đau bụng từ 2 ngày trước nhưng đi khám ở hai bệnh viện khác nhau đều bị chẩn đoán nhầm là rối loạn tiêu hóa.

Ngay lập tức các bác sĩ mổ cấp cứu cho bệnh nhân thì phát hiện tinh hoàn trái bị xoắn 2 vòng. Do phát hiện muộn nên tinh hoàn trái đã hoại tử đen, buộc phải cột bó mạch thừng tinh và cắt bỏ rồi khâu lại. Tinh hoàn phải được cố định. Sau mổ, bệnh nhân ổn định Sức Khỏe . Với trường hợp này, các bác sĩ cho hay nếu được phát hiện nhập viện từ sớm thì bệnh nhân có thể giữ lại được tinh hoàn.

Xoắn tinh hoàn là tình trạng tinh hoàn tự xoay quanh trục chính nó gây tắc nghẽn thừng tinh, làm giảm và tắc lượng máu lưu thông đến tinh hoàn gây ra biểu hiện đau và sưng.



Đây là một trường hợp cấp tính, tinh hoàn xoay nhiều lần có thể gây tắc nghẽn lưu lượng máu hoàn toàn, gây hoại tử, biến chứng rất nhanh.



Theo BSCK 2 Nguyễn Phước Lộc, Trưởng khoa Ngoại Thận - Tiết niệu, thời gian "vàng" để cấp cứu cho một ca xoắn tinh hoàn là 4-6 tiếng. Để lâu, tinh hoàn sẽ bị nhồi máu, hoại tử buộc phải cắt bỏ hoặc tổn thương vĩnh viễn, ảnh hưởng tới chức năng tình dục, sinh sản.



Bệnh này có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhiều nhất là 13-25 tuổi. Người có bất thường ở bộ phận sinh dục hay từng có tiền sử xoắn tinh hoàn nhưng chưa được phẫu thuật triệt để dễ mắc hơn.



Các triệu chứng để mọi người tự nhận biết sớm xoắn tinh hoàn đó là: sưng đau đột ngột, dữ dội ở bìu và tinh hoàn, có trường hợp đau bụng dưới kèm theo ói mửa. Các triệu chứng này dễ nhầm lẫn với các bệnh khác, đặc biệt là rối loạn tiêu hóa hay viêm tinh hoàn gây chậm trễ trong phát hiện và điều trị.



Do đó, khi có bất cứ triệu chứng nghi ngờ nào, nam giới nên mạnh dạn nói với người thân để được đưa tới cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

