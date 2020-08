Chuyên gia lý giải vì sao dịch COVID-19 ở Đà Nẵng lây lan nhanh và nguy hiểm hơn các ổ dịch trước

Từ ngày 25/7 đến nay đã có gần 200 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến thành phố Đà Nẵng. Mỗi ngày có hàng chục ca bệnh được ghi nhận không chỉ ở Đà Nẵng mà cả Quảng Nam và một số tỉnh thành liên quan. Trước đó, Việt Nam chưa từng ghi nhận ổ dịch nào phức tạp và lây lan nhanh như tại thành phố này.

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định 3 lý do khiến dịch COVID-19 ở Đà Nẵng nguy hiểm.



Thứ nhất là dịch đã lây lan trong cộng đồng. Theo BS Cấp, vì không khống chế được những ca đầu tiên, nên chúng ta không biết chính xác phạm vi lây nhiễm đang ở mức độ nào.

ThS.BS Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương



Trước đó, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, dịch bệnh tại Đà Nẵng có thể xuất hiện từ tháng 7 đến nay đã trải qua 4-5 chu kì lây nhiễm. Ngoài các ca bệnh đã từng đến Bệnh viện Đà Nẵng, còn ghi nhận nhiều ca bệnh bên ngoài bệnh viện, chưa xác định nguồn lây.

Quyền Bộ trưởng nhận định tại Đà Nẵng khả năng có nhiều nguồn lây khác nhau do đó việc truy vết F0 là không khả thi. Bên cạnh đó, khả năng lây nhiễm ngoài cộng đồng là khá cao.



Thứ hai, đối tượng người bệnh chính của đợt dịch này là nhóm người cao tuổi, có nhiều bệnh nền. Đa số các ca mắc lần này là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Nhóm bệnh nhân suy thận nặng, chạy thận nhân tạo; nhóm bệnh nhân nằm ở khoa Ung bướu; nhóm bệnh nhân khoa Hồi sức tích cực.



"Vốn dĩ những bệnh nhân này khi không mắc COVID-19 đã có nguy cơ tử vong. Do đó, khi không may bị lây nhiễm thì nguy cơ tử vong lại tăng lên rất nhiều” – BS Cấp phân tích.



Lý do thứ ba được BS Cấp đưa ra đó là đợt dịch này đã tác động đến một bộ phận lớn nhân viên y tế. Tính đến ngày 4/8 đã có 8 nhân viên y tế của riêng Bệnh viện Đà Nẵng mắc COVID-19. Như vậy có thể thấy đã có sự lây nhiễm chéo giữa nhân viên y tế và bệnh nhân.



“Nếu xu hướng này không được kiểm soát tốt thì việc y, bác sĩ bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân”, BS Cấp nói.

Ngày 1/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế đã làm việc trực tuyến với Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (hiện có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng) phụ trách. Tại buổi làm việc, GS.TS Nguyễn Thanh Long nhận định: Bệnh viện Đà Nẵng là ổ dịch siêu lây nhiễm, do đó, cần chuyển bớt bệnh nhân có bệnh nền đi nơi khác.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Y tế



Cùng đó, nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại các khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Hô hấp, Tim mạch phải nhanh chóng được giải phóng.

“Phải coi Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện C Đà Nẵng là cơ sở y tế sạch để tiếp nhận bệnh nhân. Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng phải là nơi an toàn điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Bởi bệnh nhân ung thư mắc COVID-19 chưa chắc qua khỏi”, GS Long khẳng định.



Bên cạnh đó, quyền Bộ trưởng chỉ đạo, các bệnh nhân chạy thận nhân tạo cần được tách riêng, phân loại người mắc và thực hiện phòng lây nhiễm triệt để.

