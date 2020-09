Công an Hòa Bình tiết lộ nguyên nhân bắt Dũng “trọc” – bố nuôi Khá Bảnh

Theo nguồn tin từ VTC .vn, lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, Công an TP Hòa Bình đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (Dũng "trọc" hay Dũng Trọc Hà Đông, SN 1968, tại Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ về hành vi sử dụng, tàng trữ ma túy trái phép.

Cụ thể, đêm 10/9, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra quán karaoke Minh Minh trên phố Trần Hưng Đạo, TP Hòa Bình. Tại đây, Công an bắt quả tang Dũng "trọc" đang bay lắc cùng nhiều "anh em". Công an TP Hòa Bình lập biên bản, áp giải những người liên quan về trụ sở làm việc.

Vụ việc Dũng "trọc" bị bắt ở Hòa Bình gây xôn xao cộng đồng mạng suốt ngày 11/9. Rất nhiều người nghi ngờ về thông tin Dũng "trọc" bị bắt, bởi đến giữa ngày 11/9 rất nhiều người vẫn thấy trên trang facebook của Dũng "trọc" có bài đăng mới. Cư dân mạng liên tục đặt câu hỏi "tin thật hay tin giả đây".

Công an TP Hòa Bình bắt Dũng "trọc" vào đêm ngày 10/9

Cho đến sáng nay (12/9), thông tin Dũng bị bắt là chính xác khi lãnh đạo Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận sự việc này. Hiện Công an TP Hòa Bình vẫn đang bóc tách, điều tra vụ việc. Khi nào có kết luận sẽ thông tin cụ thể.

Dũng "trọc" trước đó còn nhận Khá Bảnh làm con nôi. Ngày Khá bị tuyên án, Dũng đã đến tòa án thị xã Từ Sơn để theo dõi và động viên con nuôi.

Sau khi ra tù, Dũng "trọc" tập hợp anh em xã hội cùng "làm ăn". Dũng chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê. Dũng "trọc" còn gây xôn xao mạng xã hội vào năm 2016 khi bắt một người quỳ gối lạy mình.

Hôm tuyến án Khá Bảnh, Dũng "trọc" cũng có mặt tại tòa