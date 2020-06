Công an TP Hồ Chí Minh xác nhận, Công an quận Thủ Đức đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn (tức Huấn “hoa hồng”). Đây là đối tượng “giang hồ mạng” có nhiều phát ngôn sốc.

Theo nguồn tin từ Báo Thanh Niên , sáng ngày 16/6, Công an TP Hồ Chí Minh xã nhận, Công an quận Thủ Đức đã phát lệnh truy tìm đối tượng Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái), hiện đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh.

Vì sao Huấn “hoa hồng” bị Công an quận Thủ Đức truy tìm? Cũng theo nguồn tin từ báo Thanh Niên và nhiều tờ báo khác, Huấn “hoa hồng” bị truy tìm vì liên quan đến một đơn tố cáo của người dân. Tuy nhiên, nội dung tố cáo về hành vi gì thì chưa được tiết lộ.

Huấn "hoa hồng" bị truy tìm vì liên quan đến việc bị một người dân tố cáo

Trước khi bị Công an quận Thủ Đức truy tìm, Huấn “hoa hồng” là “giang hồ mạng” có nhiều phát ngôn “dạy đời” các bạn trẻ. Thậm chí, đối tượng này còn ra sách hướng dẫn làm giàu, ra MV ca nhạc...

Hồi cuối tháng 9/2019, Huấn “hoa hồng” từng bị UBND phường 22 (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) phát hiện dương tính với ma túy khi đang tụ tập tại một tụ điểm ăn chơi trong quận Bình Thạnh. Sau đó, Huấn “hoa hồng” bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Huấn "hoa hồng" bị phát hiện chơi ma túy tại Lào Cai

Đến ngày 3/3/2020, Huấn “hoa hồng” tiếp tục bị phát hiện dương tính với ma túy tại Lào Cai. Huấn “hoa hồng” sau đó bị đưa vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội TP Lào Cai để cai nghiện bắt buộc.

Ngày 20/4/2020, Huấn “hoa hồng” lịa gây xôn xao dư luận khi trang fanpage có tới 800 nghìn người theo dõi của đối tượng này livestream giới thiệu về 2 cuốn sách do Huấn viết có tên: Bí kíp kinh doanh online và Đệ nhất kiếm tiền. Bìa cuốn sách có hình của Huấn trong bộ đồ bảnh bao, bên dưới có tên nhà xuất bản SG.

Huấn rao bán sách do mình tự viết trên mạng xã hội với giá 799k

Sau đó, ông Nguyễn Nguyên – Cục trưởng Cục xuất bản, In và phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) lên tiếng, khẳng định: Đơn vị đã kiểm tra thông tin và có văn bản gửi các Sở Thông tin và Truyền thông địa phương liên quan đến 2 cuốn sách của Huấn “hoa hồng”.

Ông Nguyên cho biết, thứ nhất không có Nhà xuất bản SG như trên sách ghi. Thứ hai, Cục đã rà soát và không có sách nào mang tên Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online trong danh mục đăng ký xuất bản và được xác nhận, cũng không có 2 cuốn này trong danh mục sách lưu chiểu.

Cục Xuất bản In và Phát hành đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Tài liệu được phát tán qua mạng, vì thế, Cục cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định.

Thậm chí Huấn còn ra MV ca nhạc về tình anh em giang hồ nhưng bị xóa ngay sau đó

Chưa dừng lại, tối ngày 5/5/2020, Huấn “hoa hồng” tung ra MV ca nhạc mang tên “Muôn kiếp là anh em” trên kênh Youtube cá nhân. Giống như các MV của các “giang hồ mạng khác”, MV của Huấn “hoa hồng” cũng xoay quanh chủ đề tình nghĩa anh em xã hội với những cảnh quay đậm chất cờ bạc, đánh đấm... Hơn nữa, giọng hát của Huấn trong MV đầy khiếm khuyết và nhiều đoạn còn hơi ngọng.

Chỉ sau 1 ngày đăng tải, MV này đã nhận đến hàng trăm ngàn lượt xem. Tuy nhiên, chỉ đến chiều ngày 6/5/2020, MV này không còn tồn tại trên Yoytube. Khi truy cập vào liên kết cũ dẫn đến MV là dòng chữ "Video đã bị xóa do vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube".

Lý giải về MV bị xóa trên Youtube, trên trang fanpage được cho là của Huấn có chia sẻ doàng trạng thái nói rằng: “Video bị xóa là do đạt 1 triệu view quá nhanh và mong khán giả ủng hộ nếu MV được đăng lại". Bên cạnh dòng trạng thái này còn có hình ảnh chụp màn hình Youtube studio cho thấy MV đã đạt 1 triệu lượt xem.

Huấn “hoa hồng” là “giang hồ mạng” nổi như cồn do thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe tiền, vàng, tặng thẻ cào, khuyên răn đạo lý anh em, vợ chồng, bạn bè... Huấn “hoa hồng” có mối quan hệ với nhiều “giang hồ mạng” gãy cánh như Khá Bảnh, Quang Rambo...

MV của Huấn "hoa hồng" bị xóa sau 1 ngày đăng lên Youtube

Theo Nga Đỗ/SKCĐ