Đặt chậu nước trong phòng điều hòa tưởng làm ẩm không khí hóa ra rước bệnh vào người

Việc sử dụng điều hòa ngoài tác dụng làm mát chắc chắn sẽ kéo theo nhiều tác dụng phụ như làm khô da, khô họng. Do đó, nhiều biện pháp làm ẩm không khí được áp dụng như đặt chậu nước trong phòng ngủ, đặt máy phun sương...

Theo kỹ sư Phạm Ngọc Cường - chuyên về điều hòa và hệ thống thông gió, việc đặt chậu nước hay máy phun sương trong phòng điều hòa để tăng độ ẩm là hoàn toàn sai lầm.



Thực tế việc đặt chậu nước trong phòng điều hòa gần như không có tác dụng gì. Nếu chịu khó quan sát, sau một ngày, bạn sẽ thấy mực nước trong chậu gần như giữ nguyên, hoặc bốc hơi cực chậm. Điều đó chứng tỏ, nước không hề bốc hơi để gia tăng độ ẩm trong phòng.



Không chỉ không có tác dụng làm ẩm, việc đặt chậu nước trong phòng điều hòa tiềm ẩn nguy hại cho sức khỏe. Nước sẽ hút bụi bẩn, vi trùng gây bệnh, đặc biệt không tốt cho hệ hô hấp của trẻ nhỏ.



Tạo ẩm trong phòng điều hòa đúng cách



Kỹ sư Phạm Ngọc Cường gợi ý một số cách tạo độ ẩm trong phòng điều hòa. Thay vì đặt chậu nước hay máy phun sương bạn có thể dùng giẻ ẩm, lau cả phòng cho mát mẻ. Dùng cách này sẽ thấy hiệu quả hơn, hơi nước trên sàn nhà bốc hơi rất nhanh.



Nếu bạn giặt quần áo buổi tối có thể tận dụng phơi quần áo ướt trong phòng vừa làm khô quần áo mà làm mát phòng hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Tác hại khôn lường khi ở trong phòng điều hòa quá lâu