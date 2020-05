Vì sao Lý Nhã Kỳ khiến Trần Thành phải 'nể' sau Ơn giời cậu đây rồi?

Trong tập phát sóng đầu tiên của Ơn giời cậu đây rồi! mùa 7, Lý Nhã Kỳ đã "xông đất", trở thành khách mời đầu tiên giành được giải "quán quân" của cuộc thi. Nữ nghệ sĩ, doanh nhân đã khiến cho trưởng phòng "khét tiếng" Trấn Thành và những khán giả phải ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vì phần thi xuất sắc.

Theo đó, Lý Nhã Kỳ vào vai vợ của Trấn Thành - một người đã có con riêng. Bản thân Lý Nhã Kỳ cũng có 1 con, cô liên tục bị Trấn Thành và 2 người con dồn ép vào các tình huống "khó đỡ". Tuy nhiên bằng sự thông minh và khôn khéo của mình, Lý Nhã Kỳ đã "bẻ lái" một cách bình tình, xử lý "sạch sẽ" các tình huống mà trưởng phòng Trấn Thành đặt ra.

Thậm chí Lý Nhã Kỳ còn tạo nhiều tình huống gây cười cực hài hước khi bắt trend "lược tàng hình" trong phần thi của mình khiến chính trưởng phòng Trấn Thành cũng phải "đứng hình".

Phẩn thi uyển chuyển, hài – bi xen lẫn của nữ diễn viên đã chinh phục 96% khán giả tại trường quay, nhờ đó ẵm trọn chiếc cup quán quân Ơn giời cậu đây rồi mà nhiều nghệ sĩ ao ước.

Nhận xét về phần thi của Lý Nhã Kỳ, Trấn Thành cho biết thời ban đầu anh khá lo lắng cho đồng nghiệp vì dừng hoạt động nghệ thuật đã lâu. Tuy nhiên, cách ứng xử bình tĩnh của Lý Nhã Kỳ trong phần thi khiến anh phải nể.

"Thấu tình, đạt lý, nói chuyện đâu ra đó. Qua cách nói chuyện của Lý Nhã Kỳ, tôi khẳng định rằng đây là một người đàn bà thật sự. Lý do vì sao cô ấy thành công, vì là một người phụ nữ quá tâm lý", trưởng phòng Trấn Thành chia sẻ.

Ngoài Lý Nhã Kỳ, trong tập đầu phát sóng của Ơn giời cậu đây rồi! mùa 7, các khách mời Hoa hậu Khánh Vân, Nhật Anh Trắng và HuyR cũng đã có các phần thể hiện xuất sắc, mang lại tiếng cười cho khán giả.

Ơn giời cậu đây rồi! mùa 7 tiếp tục có sức góp mặt của 5 trưởng phòng quen thuộc gồm Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Trấn Thành, Trường Giang, Lâm Vỹ Dạ và Mạc Văn Khoa. Trường Giang cũng đồng thời đảm nhận vai trò MC, dẫn dắt chương trình thay cho NSUT Xuân Bắc.

Kiều Đỗ (t/h)