Bóc mẽ 1001 lí do vì sao netizens Hàn Quốc luôn chỉ trích và khắt khe với idol nữ hơn idol nam

Mới đây, Joy, thành viên nhóm Red Velvet, đã vướng vào một cuộc tranh cãi vô lý về chiếc áo phông mà cô mặc trong một tấm hình trên Instagram cá nhân.

Bài đăng trên Instagram của Joy.

Vấn đề được đặt ra khi một cư dân mạng nhận ra rằng chiếc áo phông Joy mặc có có dòng chữ "Tất cả chúng ta nên là những người theo chủ nghĩa nữ quyền" (We should all be feminists). Không chỉ Joy mà nhiều người nổi tiếng ở Hàn Quốc và nước ngoài đã được nhìn thấy mặc chiếc áo này. Cư dân mạng Hàn Quốc không khỏi bức xúc khi các nữ diễn viên như Jung Yumi và Kim Hye Soo mặc cùng một chiếc áo. Tuy nhiên, câu chuyện đã thay đổi khi một thành viên nhóm nhạc idol nữ mặc chiếc áo đó. Điều này là do tiêu chuẩn khác thường đối với các thần tượng nữ hiện đang tồn tại ở Hàn Quốc.

Chiếc áo đã được mặc bởi rất nhiều người nổi tiếng ở Hàn Quốc nhưng chỉ lên đến đỉnh điểm khi idol nữ mặc.

Netizen Hàn đã đăng tải bức ảnh này lên một cộng đồng trực tuyến khiến cuộc tranh cãi trở nên gay gắt. Bài đăng nói rằng "Joy đang ích kỷ" vì chiếc áo phông này có thể ảnh hưởng đến nhóm của cô ấy, Red Velvet, khi họ quảng bá rất tích cực cho lần quay trở lại sắp tới.