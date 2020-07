Ám ảnh con gái 17 tuổi mắc ung thư cổ tử cung dù chưa từng 'yêu' ai, làm sao để phòng bệnh

17 tuổi mắc ung thư cổ tử cung dù chưa từng 'yêu' ai



Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Tiến - Trưởng khoa Ngoại 1, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết mới đây ông vừa tiếp nhận điều trị cho một ca bệnh đặc biệt. Một thiếu nữ 17 tuổi được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM vì 1 tháng qua cháu bị đau bụng kèm theo chu kỳ kinh nguyệt thất thường.



Khai thác bệnh sử được biết, cháu bé đau bụng dưới từ lâu cố chịu để thi học kỳ nên âm thầm chịu đựng không nói với ai. Khi thi xong, cháu bé mới thổ lộ với mẹ về việc đau bụng vùng chậu kèm theo chu kỳ kinh nguyệt rất bất thường.

BS Tiến tư vấn cho một bệnh nhân



Vào viện khám, qua hình ảnh chụp chiếu các bác sĩ cháu gái có khối u ở cổ tử cung 4 – 5cm. Nghi ngờ khả năng cao là khối u ác tính nên bác sĩ gọi cháu bé và người nhà gồm bố, mẹ, anh, chị vào để phân tích. Bác sĩ giải thích trong bụng cháu có một khối u ở vị trí cổ tử cung, để biết lành tính hay ác tính phải sinh thiết. Lành tính thì phẫu thuật cắt bỏ u là hết còn ác tính thì có khả năng phải cắt bỏ tử cung. Khi đó, cháu lớn lên lập gia đình sẽ không có khả năng có con.



Kết quả sinh thiết trên đại thể nghi ngờ sarcom cổ tử cung một dạng ung thư cổ tử cung. Tuy nhiên, bác sĩ Tiến cho biết cháu bé vẫn phải chờ giải phẫu bệnh để biết chính xác ung thư cổ tử cung hay lành tính. Gia đình sau đó đồng ý với phương án điều trị của bác sĩ.



Bác sĩ Tiến kể đã từng tiếp xúc với hàng trăm bệnh nhân ung thư cổ tử cung tuổi còn rất trẻ. Thậm chí nhiều bé gái chưa từng quan hệ tình dục nhưng đã mắc bệnh này.



Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có khoảng 14 ca mắc ung thư cổ tử cung mới, trong đó khoảng 7 ca tử vong. 99,7% các trường hợp ung thư cổ tử cung có sự hiện diện của vi rút HPV. Đây là yếu tố nguy ngơ cao dẫn đến căn bệnh ung thư nguy hiểm này.

Đáng nói khi nhiễm HPV thì chỉ có chưa tới 10% ca bệnh tiến triển thành ung thư sau 10 - 15 năm. Do đó, hiện tượng các ca bệnh ung thư cổ tử cung ngày càng trẻ hóa và xảy ra với cả người chưa từng quan hệ tình dục hiện vẫn chưa có lời giải đáp. Hiện chưa có bằng chứng tin cậy cho thấy ung thư cổ tử cung có liên quan tới yếu tố di truyền.

Human Papilloma Virus (còn gọi là vi rút HPV) có hơn 100 tuýp vi rút khác nhau, trong đó có khoảng 15 tuýp có khả năng gây ung thư gọi là tuýp "nguy cơ cao". Phổ biến nhất là các tuýp HPV 16 và 18 gây ra hơn 70% trường hợp ung thư cổ tử cung trên toàn cầu, kế đến là tuýp 31 và 45.



Vi rút nguy hiểm này lây nhiễm chính qua quan hệ tình dục hay thậm chí lây nhiễm ngay cả khi chỉ tiếp xúc ngoài da. Nhiều bé gái chưa từng "yêu" ai nhưng cũng có thể mắc bệnh do nhiễm vi rút từ nguồn nào đó.



Yếu tố khác dẫn đến việc trẻ hóa ca bệnh là do độ tuổi bắt đầu quan hệ tình dục của bé gái có sớm hơn 10 năm trước dẫn đến nguy cơ nhiễm HPV và ung thư ở tuổi đời mới 20.

Để phòng và giảm nguy cơ mắc bệnh, phụ nữ cần tiêm đủ 3 mũi vắc xin ngừa HPV trong vòng 6 tháng. Nữ giới trong độ tuổi 9-26 tuổi, chưa hoặc đã có quan hệ tình dục đều có thể tiêm ngừa.

Dù vậy, ngay cả khi đã tiêm vắc xin chị em phụ nữ vẫn cần khám, tầm soát ung thư định kỳ sau khi đã có quan hệ tình dục để tránh các loại ung thư phụ khoa khác hoặc do chủng vi rút khác gây nên.

