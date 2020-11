Người ăn chay thuần có nguy cơ gãy xương cao gấp đôi do thiếu hụt canxi và protein

Tẩy chay thịt hay bất kỳ thực phẩm nào có nguồn gốc từ động vật chưa chắc đã giúp bạn khỏe mạnh hơn mà thậm chí còn khiến phần xương trở nên dễ bị tổn thương hơn. Đó là kết luận mới được các nhà khoa học đưa ra trong nghiên cứu được công bố mới đây trên trang mạng y khoa BMC Medicine rằng người ăn chay trường có nguy cơ gãy xương cao hơn bình thường.

Các nhà khoa đã tiến hành nghiên cứu chế độ ăn uống của khoảng 65.000 người Anh trong 2 giai đoạn từ năm 1993 đến năm 2001, và từ đầu năm 2010 đến nay.



Tiến sĩ Tammy Tong, một nhà dịch tễ học dinh dưỡng của Đại học Oxford, cho biết, nguy cơ xảy ra gãy xương hông ở người ăn chay cao gấp 2,3 lần so với người ăn thịt - tương đương với cứ 1.000 người thì sẽ có 15 người bị gãy xương do ăn chay. Không chỉ vậy nguy cơ gãy các vùng xương khác ở người ăn chay cũng cao hơn.



Cũng theo nghiên cứu, nguy cơ gãy xương hông không chỉ tăng đối với những người ăn chay trường, mà cả những người chỉ ăn cá (khoảng 25%) với tỉ lệ tương đối thấp: 20 ca gãy xương trên 1.000 người trong 10 năm.



Cũng lưu ý rằng tỷ lệ gãy xương hông có thể cao hơn ở người cao tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi trung bình của những người tham gia khi bắt đầu nghiên cứu vào năm 1993 là 45 tuổi.



Nguyên nhân của việc ăn chay trường làm tăng nguy cơ gãy xương là do thiếu hụt protein và canxi. Những người ăn thịt được bổ sung nhiều canxi và protein hơn người ăn chay, đây là hai yếu tố quan trọng giúp tăng cường hệ xương.



Bác sĩ Tong giải thích: “Những người ăn chay và ăn chay trường có chỉ số BMI thấp hơn những người ăn thịt. Trong khi đó, những người ăn thuần chay khó có thể nhận đủ canxi từ chế độ ăn uống hàng ngày trừ khi bổ sung thực phẩm chức năng.



"Lượng canxi và protein hấp thụ thấp đều có liên quan đến "Lượng canxi và protein hấp thụ thấp đều có liên quan đến Sức Khỏe xương kém hơn. Chế độ ăn cân bằng và chủ yếu là thực vật có thể giúp cải thiện mức độ dinh dưỡng và có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh bao gồm bệnh tim và tiểu đường . Tuy nhiên, môi người nên tính đến rủi ro khi thiếu hụt canxi và protein. Một chế độ ăn khoa học phải đồng thời duy trì chỉ số BMI khỏe mạnh, tức là không thiếu hoặc thừa cân.

Tuy nhiên, thời điểm nghiên cứu là bắt đầu từ những năm 1990 và vào thời điểm đó, sữa thực vật cung cấp ít canxi hơn so với hiện nay. Vì vậy những người ăn thuần chay ngày nay có lượng canxi cao hơn.

Your browser does not support HTML5 video.

Cơ thể thay đổi như thế nào khi bạn ăn chay

Xem thêm: Xóa tan nỗi lo da nứt nẻ vào mùa đông nhờ chăm ăn 6 loại thực phẩm này

Theo Hà Ly/SKCĐ