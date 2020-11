Vì sao Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ bị bắt giữ?

Ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công An cho biết đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ làm giả giấy tờ và các chứng chỉ có liên quan.

Theo kết quả điều tra, lực lượng công an đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 đối tượng là: Phan Thị Thùy Trang (Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ ), Nguyễn Như Việt (cựu Trưởng khoa Sư phạm Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3) và Nguyễn Đăng Thuần (giáo viên Trung tâm Đào tạo lái xe quận 12 thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương 3).

Các bị can từ trái sang: Phan Thị Thùy Trang, Nguyễn Như Việt, Nguyễn Đăng Thuần

Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhận tiền đút lót để cấp khống chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ sơ cấp của Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ cho những người này. Điều này đã vi phạm với quy định tại Thông tư 38/2017 của Bộ Lao động thương binh xã hội

Trước đó, ngày 16/11/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can số 447, 448, 449/CSKT-P9, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam số 134, 135, 136/CSKT-P9, Lệnh khám xét số 174, 175, 176/CSKT-P9 đối với 3 bị can trên về tội "Giả mạo trong công tác" theo Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 18-11-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định Pháp luật

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành điều tra để mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp xử lý theo luật định để thu hồi tài sản do phạm tội của các đối tượng trên.

Theo Thiên Bình/SKCĐ