Vì sao Quế Ngọc Hải và Tiến Linh thành bộ đôi cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam?

Mới đây, trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt vừa có cập nhật bất ngờ vào ngày 1/6 vừa qua, làm thay đổi các thứ hạng giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ Việt Nam.

Tiến Linh, Quế Ngọc Hải tăng giá mạnh

Gây bất ngờ nhất có lẽ là Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương ). Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này từ 25.000 euro đã bất ngờ tăng 12 lần lên 300.000 euro, trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam.

Tiến Linh lội dòng ngoạn mục, thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus Tiến Linh lội dòng ngoạn mục, thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus



Cầu thủ cùng mức giá chuyển nhượng với Nguyễn Tiến Linh là Quế Ngọc Hải. Hải Quế đã được tăng giá trị lên 4 lần so với con số 75.000 euro trước đó.

Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ đắt giá thứ 2 ở đội tuyển Việt Nam, với mức giá trị là 250.000 euro, tăng 50.000 euro so với trước đó.

Các cầu thủ tăng lên mức 200.000 euro ở tuyển Việt Nam còn có trung vệ Bùi Tiến Dũng, tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh, trung vệ Nguyễn Thành Chung và tiền vệ trẻ Nguyễn Hoàng Đức.

Nguyễn Công Phượng cũng giữ nguyên giá trị 200.000 euro. Trong khi Thủ môn Đặng Văn Lâm bị giảm 100.000 euro so với trước và "hạ cánh" ở mức 200.000 euro này.

Đoàn Văn Hậu - cầu thủ đang có mức lương cao nhất Việt Nam thời điểm này được định giá vỏn vẹn 150.000 euro. Đỗ Hùng Dũng - cầu thủ vừa nhận danh hiệu Quả Bóng Vàng Việt Nam cũng chỉ được chuyên trang chuyển nhượng định giá 25.000 euro. Đây cũng mức giá trị chuyển nhượng hiện tại của Duy Mạnh dù trước đó cầu thủ này được định giá 75.000 euro.

Điều gì giúp Quế Ngọc Hải và Tiến Linh "ghi điểm"?

Kết quả trên có vẻ khá bất ngờ với nhiều người nhưng nếu xét lại thì cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Kể từ lần xét định giá trước hồi 3/2019, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã có những thành tích rất tốt với sự góp mặt của đội trưởng Quế Ngọc Hải. Chúng ta đã có 4 trận thắng, 2 trận hòa, và chỉ để thua luân lưu trước ĐT Curacao tại King's Cup 2019. Trong chuỗi trận trên, tuyển Việt Nam cũng chỉ để lọt lưới 1 lần trước đội bóng đến từ UAE.

Quế Ngọc Hải được mệnh danh là thủ lĩnh trong hàng phòng ngự tuyển Việt Nam với hàng loạt pha xử lý chính xác, tỉnh táo. Hải Quế được ví như một bức tường thành sừng sững, dập tắt mọi nỗ lực của các đối thủ.

Quế Ngọc Hải - Từ "quá khứ đáng quên" tới thủ lĩnh số 1 Việt Nam

Còn đối với Nguyễn Tiền Linh, cầu thủ này đã có quãng thời gian thi đấu thăng hoa tại SEA Games 30 cũng như vòng loại World Cup 2022.

Hồi tháng 2 vừa qua, Tiến Linh còn bất ngờ xuất hiện trong bài viết ca ngợi trên trang chủ FIFA. Cầu thủ Bình Dương được coi là một trong những phát hiện thú vị nhất của HLV Park Hang Seo ở nửa sau năm 2019.

"22 tuổi. Gan lỳ. Ghi hai bàn thắng tại vòng loại World Cup 2022. Đó là cách mà tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh gây ấn tượng với truyền thông và người hâm mộ trên hành trình chinh phục tấm vé đến Qatar", các biên tập viên của tổ chức điều hành bóng đá thế giới mô tả về Tiến Linh.

