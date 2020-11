Hai nguyên nhân khiến sức khỏe của Maradona 'tụt dốc' từ khi giải nghệ

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 102: Nhện lao xuống nước ăn thịt cá

Nhện nổi tiếng với cách thức săn mồi độc đáo là giăng tơ rồi đợi con mồi mắc bẫy rồi sẽ tiêu diệt, tuy nhiên không phải loài nhện nào cũng làm như vậy. Như trong clip dưới đây, con nhện đã lao xuống nước để bắt cá.