Vì sao TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị, hủy bản án của bị cáo Lương Hữu Phước?

Liên quan vụ ông Lương Hữu Phước (52 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) tự tử sau khi tòa tuyên án tại TAND tỉnh Bình Phước, tối 5/6, Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM đã ban hành quyết định kháng nghị vụ án “vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo đó, kháng nghị giải thích lý do bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án sơ thẩm của TAND TP.Đồng Xoài chưa làm rõ lời khai của anh Lâm Tươi (23 tuổi), chưa giám định tốc độ xe anh Lâm Tươi. Từ đó, TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị theo hướng hủy cả hai bản án để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Ông Phước ngồi tại sân tòa trước lúc tuyên án sáng 29/5.

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm nêu rõ: Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng khoảng 14h ngày 15/1/2017, ông Lương Hữu Phước điều khiển xe môtô chở ông Trần Hữu Quý lưu thông trên đường Nguyễn Huệ theo hướng từ ngã tư Sóc Miên đi trạm điện 110kV. Thời điểm này ông Phước đã uống rượu.

Khi đang lưu thông trên đường, ông Phước không tuân thủ quy tắc giao thông, chuyển hướng xe không quan sát, không nhường đường cho xe đi ngược chiều, vi phạm khoản 2 Điều 15 Luật giao thông đường bộ, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông với xe môtô do ông Lâm Tươi điều khiển.

Tòa án cấp sơ thẩm cũng nhận định tương tự, cho rằng vụ tai nạn xảy ra là do ông Lương Hữu Phước điều khiển chuyển hướng xe môtô không nhường đường với xe đi ngược chiều gây ra vụ tai nạn giao thông.

Trong khi đó, tại bản án hình sự phúc thẩm số 66 ngày 9/10/2018, TAND tỉnh Bình Phước đã đặt ra rất nhiều nội dung cần điều tra lại để làm rõ nhưng cơ quan điều tra đã không làm rõ và kết luận những vấn đề được nêu trong bản án trên.

Như vậy, nhận định của Tòa án cấp phúc thẩm và Tòa án cấp sơ thẩm sau khi vụ án được điều tra lại vẫn chưa xem xét đầy đủ đến tất cả các nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn làm người bị hại Trần Hữu Quý tử vong.

Theo biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 15/1/2017 do CSGT Đồng Xoài lập và các bản ảnh có trong hồ sơ vụ án thể hiện: Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc khoảng 14h trong điều kiện thời tiết trời nắng.

Hiện trường nơi ông Phương nhảy lầu tại TAND tỉnh Bình Phước



Đoạn đường Nguyễn Huệ, thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài) nơi tai nạn diễn ra là đường hai chiều, mặt đường rộng 7m, bằng phẳng, đường dành cho 2 chiều xe chạy, trên đường không có dải phân cách cứng và không có vạch sơn phân chia các làn đường.

Quá trình điều tra, ông Lâm Tươi xác định khi điều khiển xe môtô cách khoảng 50m, ông Lâm Tươi nhìn thấy bị cáo Phước và ông Quý đang ở trên xe môtô phía lề đường bên trái hướng ngã tư Sóc Miên đi trạm điện 110kV.

Ông Lâm Tươi khai nhận khi cách xe của bị cáo Phước 5m, ông Lâm Tươi mới nhìn thấy xe của bị cáo Phước chuyển hướng sang đường nên ông Tuơi không kịp thắng và hoảng quá nên tông thẳng vào xe do bị cáo Phước điều khiển.

Biên bản hiện trường thể hiện mặt đường không có dấu vết thắng của xe môtô do ông Lâm Tươi điều khiển, tuy nhiên có vết cà 0,8 m do xe của ông Phước gây ra khi ngã xuống đường.



Như vậy, trong điều kiện mặt đường thông thoáng, ánh sáng rõ, không bị che chắn tầm nhìn, ông Lâm Tươi đã phát hiện ra xe do bị cáo Phước điều khiển từ vị trí cách 50m nhưng không giảm tốc độ.

Thẩm phán Lê Viết Hòa nói về hai vụ án có hai người tự tử sau khi bị tuyên án ở TAND tỉnh Bình Phước



Khi hai xe đi đến vị trí cách nhau 5m, ông Tươi mới hoảng hốt, dẫn đến xe do ông Lâm Tươi điều khiển đâm thẳng vào xe của bị cáo Phước.



Kết quả đo nồng độ cồn của ông Phước qua đường mũi (khi ông này đang cấp cứu trong Kết quả đo nồng độ cồn của ông Phước qua đường mũi (khi ông này đang cấp cứu trong Bệnh viện ) là 0,69 mg/l khí thở. Còn Lâm Tươi chưa có giấy phép lái xe và nồng độ cồn 0,57 mg/l khí thở. Hai ngày sau, anh Quý tử vong do chấn thương sọ não.



Tháng 5/2017, ông Phước bị Công an Đồng Xoài khởi tố về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Còn Lâm Tươi bị xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng.

Bị TAND TP Đồng Xoài tuyên phạt 3 năm tù (tháng 3/2018), ông Phước kháng cáo kêu oan. TAND tỉnh Bình Phước sau đó xử phúc thẩm tuyên trả hồ sơ điều tra lại do "có nhiều thiếu sót trong việc điều tra thu thập chứng cứ, vi phạm nghiêm trọng tố tụng". Tuy nhiên, các cơ quan tố tụng Bình Phước sau đó giữ nguyên quan điểm, tiếp tục truy tố xét xử ông Phước.

Ngày 29/5, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh Bình Phước xử phúc thẩm giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với ông Phước. Vì cho rằng mình bị oan, sau khi nghe tuyên án buổi sáng, thì buổi chiều cùng ngày, ông Phước đã quay lại tòa nhảy lầu tự tử.

