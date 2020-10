Lý do bất ngờ khiến ca sĩ Thủy Tiên dừng phát quà hỗ trợ tại Hải Lăng, Quảng Trị

Chiều ngày 31/10, Thuỷ Tiên đăng dòng trạng thái lên trang cá nhân thông báo ngừng hỗ trợ tại Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Lý giải về quyết định này, nữ ca sĩ cho hay thực tế trong quá trình phát quà tại đây đã phát hiện có nhiều người khá giả "đeo vàng, sơn móng chân" đến nhận quà.





Thủy Tiên thông báo và lý giải trên facebook

Từ đó, đoàn của cô yêu cầu rà soát lại danh sách nhận quà thì phát hiện nhiều hộ có tên trong danh sách khảo sát nhưng không có phiếu để nhận quà, mà phiếu do người khác nhận. Không chỉ thế, cô còn nêu rõ một trường hợp người dân có tên trong danh sách nhưng không nhận được phiếu.



Thuỷ Tiên đăng tải đoạn clip cho thấy một người dân có tên trong danh sách nhưng không có phiếu nhận tiền cứu trợ (Nguồn clip: Facebook nhân vật)

Nữ ca sĩ đặt thẳng vấn đề: "Điển hình như chị trong video clip này có tên trong danh sách nhận quà nhưng lại không nhận được phiếu, vậy thì phiếu đến nhận đủ suất đâu ra? Ngoài ra rất nhiều hộ khó khăn nước ngập sâu lại không có tên trong danh sách nhận hỗ trợ mà phiếu lại ưu tiên suất cho trưởng xóm như trong clip ở đây".



Bà xã Công Vinh gửi lời xin lỗi đến bà con địa phương và cho biết sẽ quay trở lại đây để tặng quà từ thiện sau khi rà soát lại danh sách người dân.



"Mong bà con 12 Xã Tiên đã thông báo tại Hải Lăng Quảng Trị thông cảm Tiên sẽ ngừng phát tại đây cho đến khi nào huyện, xã sắp xếp lại danh sách đúng người cần giúp thì tụi Tiên sẽ quay lại. Rất xin lỗi bà con Hải Lăng, Quảng Trị Tiên đã chờ Tiên trong ngày hôm nay. Tiên đã phải thức từ 4h30 để đi vào đây nhưng mà vì vấn đề này phải buộc lòng tạm hoãn, rất mong bà con thông cảm ạ", Thuỷ Tiên bộc bạch.

Theo Hà Ly/SKCĐ