Vì sao Tổng thống Donald Trump xuất viện sau 3 ngày điều trị COVID-19?

Theo CNN, ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất viện sau 3 ngày điều trị COVID-19. Lúc 18h38 giờ Washington chiều 5/10 (5h38 sáng 6/10 giờ Việt Nam), Tổng thống Trump bước ra từ cổng chính của Bệnh viện Walter Reed giơ nắm tay lên chào.

Như thường lệ, Tổng thống mặc suit, đeo khẩu trang. Tổng thống Mỹ vẫy chào các phóng viên và nói “cảm ơn rất nhiều”, ra hiệu bằng ngón tay cái trước khi lên xe để ra trực thăng Marine One.

Khoảnh khắc Tổng thống Trump xuất viện chiều 5/10. Video: CNN



Trước khi rời khỏi bệnh viện, ông Trump viết lên Twitter: "Tôi sẽ rời Bệnh viện Walter Reed tuyệt vời hôm nay lúc 18h30. Cảm giác thật sự tốt! Không nên sợ COVID. Không nên để nó khống chế cuộc đời bạn... tôi cảm giác tuyệt vời hơn so với 20 năm trước!".

Ảnh: Reuters



Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước khi Tổng thống Trump xuất viện, đội ngũ chăm sóc y tế cho ông đã thông báo cho báo giới về tình trạng Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trước khi Tổng thống Trump xuất viện, đội ngũ chăm sóc y tế cho ông đã thông báo cho báo giới về tình trạng Sức Khỏe và việc điều trị sắp tới của ông chủ Nhà Trắng.



Bác sĩ của Tổng thống Trump, Tiến sỹ Sean Conley khẳng định các đánh giá về sức khỏe và quan trọng nhất là tình trạng lâm sàng của của Tổng thống Trump cho thấy ông có thể xuất viện và trở về nhà.



Dù vậy, ông Sean Conley cho biết Tổng thống Trump có thể chưa hoàn toàn hết bị nguy hiểm, nhưng ông sẽ nhận được sự chăm sóc y tế tốt nhất thế giới 24/7 tại Nhà Trắng. Thông báo từ đội ngũ y tế cho hay, Tổng thống Trump đã không bị sốt trong hơn 72 giờ qua và hiện có mức oxy bình thường.



Các bác sĩ cũng không tiết lộ kết quả chụp phổi của Tổng thống đồng thời từ chối thông tin về bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào mà căn bệnh này có thể gây ra đối với phổi của ông chủ Nhà Trắng. Họ cũng chưa tiết lộ thời điểm ông Trump xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 lần cuối.

Ông Trump bỏ khẩu trang để chụp hình khi về tới Nhà Trắng tối 5/10. Ảnh: Reuters



Hiện nhiều mối quan tâm bày tỏ lo ngại về việc chăm sóc sức khỏe Tổng thống tại Nhà Trắng khi các mối nguy cơ về sức khỏe vẫn thường trực. Cùng ngày, TTXVN dẫn nguồn tin cho hay, Tổng thống Trump sẽ làm việc trong khu văn phòng được thiết lập tạm thời ở tầng hầm liền kề với đơn vị y tế của Nhà Trắng.



Nguồn tin cho biết ngoài khu làm việc tại tư dinh cá nhân trên tầng 3 của Nhà Trắng, khu văn phòng tạm thời sẽ được thiết lập trong Phòng Bản đồ và Phòng Lễ tân Ngoại giao, nhằm giúp đội ngũ y tế có thể tiếp cận với Tổng thống nhanh nhất có thể trong trường hợp cần thiết. Phòng Bản đồ nằm ngay bên cạnh dãy phòng y tế, nơi có khu vực tiếp tân, phòng kiểm tra và văn phòng của bác sỹ Sean Conley.



Mặt khác, không gian làm việc này cũng sẽ giúp cách ly Tổng thống trong dinh thự, cách xa khu cánh Tây, nơi có một số nhân viên Nhà Trắng cũng đã nhiễm COVID-19.

Theo Hà Ly/SKCĐ