Vì sao TP.HCM có gần 1.300 người mua nhưng mới thu hồi được hơn 100 hộp pate Minh Chay?

Chiều 1/9, Trung tâm Báo chí TP.HCM phối hợp Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.HCM họp báo cung cấp thông tin liên quan đến vụ 9 bệnh nhân ngộ độc Pate Minh Chay

Theo PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM, tính đến chiều 1/9 thành phố đã xác định được 1.223 người mua sản phẩm Pate Minh Chay của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.



Tuy nhiên trong những ngày qua, Ban mới liên hệ được 1.101 người, 122 người chưa liên hệ được do nhiều nguyên nhân.

Về việc thu hồi sản phẩm, ngày 31/8, Ban Quản lý ATTP đã yêu cầu lãnh đạo 24 quận huyện triển khai xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn, tiến hành xác minh, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân không sử dụng. Đến nay, ban đã thu hồi 103 hộp sản phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới.



Theo bà Lan, việc thu hồi các sản phẩm pate Minh Chay gặp nhiều khó khăn do các người tiêu dùng chủ yếu mua trên mạng, sau khi mua sản phẩm người dân đã bỏ sim điện thoại nên không thể liên lạc.



Bên cạnh đó, nhiều trường hợp không đồng ý giao nộp cho cơ quan chức năng vì muốn giữ lại để yêu cầu nhà sản xuất bồi thường.



Tại TP.HCM có một khách hàng tại Q.5 (TP.HCM) mua 3 hộp Pate Minh Chay, đã sử dụng hết 1 hộp và đem tặng 2 hộp cho một người quen ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Ban Quản lý ATTP TP.HCM đã liên hệ và cung cấp thông tin cảnh báo cho Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trưởng ban Quản lý ATTP TP.HCM khuyến cáo người dân đã mua các sản phẩm pate Minh Chay liên lạc với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm nhằm đề phòng các trường hợp ăn nhầm khi để chung với các sản phẩm khác.

Theo Báo Thanh niên, tính đến 1/9, các bệnh viện tại TP.HCM đã tiếp nhận 9 bệnh nhân ngộ độc có sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay. Trong đó, Bệnh viện Chợ Rẫy 6 ca (2 ca chuyển từ Bệnh viện đa khoa Khánh Hòa, 2 ca chuyển từ Bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Nai, 2 ca chuyển từ Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận 2 ca chuyển từ Bệnh viện Long An. Và Bệnh viện Nhân dân 115 tiếp nhận 1 ca chuyền từ Bệnh viện Bình Dương.

Sáng 31/8, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi các Bệnh viện Bạch Mai , Chợ Rẫy, Bệnh nhiệt đới TP.HCM yêu cầu thống kê danh sách bệnh nhân ngộ độc do độc tố botulinum có trong patê Minh Chay, báo cáo diễn biến của bệnh nhân và những kinh nghiệm trong phát hiện, chẩn đoán ca bệnh, báo cáo khẩn về Cục Quản lý khám chữa bệnh.

Đến nay đã có khoảng 20 bệnh nhân có những dấu hiệu liệt cơ, nhược cơ, khó thở... phải vào viện liên quan đến pate Minh Chay. Ngoài tại TP.HCM một số địa phương khác cũng ghi nhận ca ngộ độc có liên quan.

