Website Phim mới hoạt động bình thường trở lại chỉ sau 1 ngày bị chặn

Bắt đầu từ đêm 17/6, một trong những trang phim lậu, không có bản quyền lớn nhất Việt Nam là Phimmoi.net đã không thể truy cập được bằng cách thông thường. Khi vào website này sẽ hiện lên thông báo: “We’re sorry but the page you’re booking for could not found” và không tìm thấy địa chỉ IP của máy chủ.

Mặc dù vậy, nhiều người cho biết khi bật phần mềm Hotspot Shield để truy cập internet bằng VPN, họ vẫn có thể truy cập vào trang nhưng chỉ xem được trailer của phim mà thôi. Có thể thấy, Phimmoi.net vẫn có thể truy cập được qua máy chủ ảo (VPN). Điều này đồng nghĩa với việc không truy cập được vào website là do đã bị các nhà mạng ở Việt Nam chặn.

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 3 nhà cung cấp dịch vụ Internet hàng đầu Việt Nam chặn trang web này là VNPT, MobiFone và FPT.

Thế nhưng chỉ sau một ngày bị chặn, đến 18/6 người xem bất ngờ nhận được tin mới. Cụ thể, trên fanpage của trang phim lậu lớn nhất với 21 nghìn thành viên đã thông báo về việc có một đường dẫn mới, có thể truy cập nhận và không cần phải thông qua VPN.

Theo đó, trang phim này cũng đã hoạt động trở lại bình thường bằng cách thay đổi tên miền (thêm từ z vào cuối tên miền).





Phimmoi.net đã không còn xa lạ gì với nhiều người. Nó được biết đến là trang xem phim lậu lớn nhất, đăng tải những bộ phim mới nhanh nhất, bao gồm cả phim chiếu rạp. Thông thường, phim có chất lượng không cao, tốc độ cập nhật phim chậm và nhiều khi chỉ là những bản cam quay lén.

Thời gian gần đây, khi vấn đề về bản quyền phim được siết chặt và đề cao hơn thì những trang phim trực tuyến đã không còn được những mọt phim thực thụ ưa chuộng. Ngoài phát trực tuyến nhiều phim khi chưa được các nhà sản xuất và nhà phát hành phim cho phép, trang phim này còn hiển thị nhiều banner quảng cáo buộc người truy cập phải xem, chủ yếu là quảng cáo các trang web game bài hay cá cược. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến trang này bị chặn ở Việt Nam.





Tính đến thời điểm hiện tại, theo thống kê từ Alexa thì Phimmoi.net đang là website có lượng truy cập lớn thứ 17 ở Việt Nam, nguyên nhân có thể là do khi vào xem phim ở trang này sẽ không phải mất tiền.

Theo SimilarWeb, Phimmoi.net có thể thu về 60 triệu đến 80 triệu lượt truy cập mỗi tháng. Tháng 3 năm nay, tên miền này còn đón tới hơn 100 triệu lượt truy cập.

Dù hoạt động nội dung bất hợp pháp nhưng những website như Phimmoi.net lại có nguồn thu không nhỏ từ quảng cáo. Theo một bảng giá, một quảng cáo dạng video được chạy trước khi phim chiếu và cho phép người dùng tắt sau 5 giây có thể lên tới 18 triệu/ tuần, quảng cáo dạng balloon với kích thước 800×500 cũng có báo giá 18 triệu/ tuần.

