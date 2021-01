Video phần trình diễn của Hanbin (Ngô Ngọc Hưng) cán mốc 1 triệu lượt xem

Thực tập sinh trực thuộc BELIFT Entertainment – Hanbin (tên tiếng Việt: Ngô Ngọc Hưng) vào ngày 31/12/2020 đã có nhiệm vụ mở màn concert gia đình , quy tụ rất nhiều nghệ sĩ hàng đầu như Lee Hyun, BTS, NU’EST… do Big Hit Labels tổ chức. Màn trình diễn solo đầu tiên ra mắt khán giả của anh chàng sau đó đã có vinh dự được đăng tải trên kênh Youtube chính thức với gần 50 triệu người đăng ký của Big Hit Labels và cho tới thời điểm hiện tại đã chính thức đạt đến con số 1 triệu lượt xem. Như vậy, video này của Hanbin chỉ thua kém về mặt lượt xem so với màn trình diễn của siêu sao BTS, "chung mâm" với màn trình diễn của TXT và "trên cơ" hoàn toàn so với tất cả các màn trình diễn được đăng tải còn lại.