Video phi công người Anh ngồi dậy, tập vận động chân ai nhìn cũng thốt lên: Tự hào bác sĩ Việt Nam!

Tính đến ngày 9/6, BN91 - nam phi công người Anh đã bước sang ngày điều trị thú 82 ở cả hai Bệnh viện BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM và BV Chợ Rẫy. Những ngày qua Sức Khỏe bệnh nhân tiếp tục hồi phục thần kỳ.

Sáng 9/6, đoạn clip ghi lại cảnh nam bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, được các y bác sĩ hỗ trợ tập phục hồi chức năng ở chân được truyền thông đưa tin. Theo đoạn clip được đăng tải, nam bệnh nhân phi công ngồi trên giường bệnh, có thể đung đưa cả 2 chân một cách dễ dàng theo hiệu lệnh kiểm tra của bác sĩ.

Bác sĩ hỗ trợ luyện tập cho nam bệnh nhân dùng 1 tay trái để đỡ nhẹ tại vị trí cổ, tay phải ra hiệu động tác để bệnh nhân thực hiện thao tác đá chân. Khi bệnh nhân thực hiện xong, bác sĩ giơ tay làm ký hiệu "tốt" để khích lệ.



Đây là những dấu hiệu hồi phục ngoạn mục bởi trước đó nam phi công từng rơi vào trạng thái nguy kịch tưởng không qua nổi. Sau gần 3 tháng nằm bất động trên giường, các bác sĩ đang nỗ lực giúp bệnh nhân hồi phục chức năng vận động. Trước đó, nam phi công đã có thể cầm được cốc nước, tự cầm bút viết lên bảng.

Phi công người Anh ngồi dậy, đung đưa hai chân theo hướng dẫn của bác sĩ



Liên tiếp những tín hiệu phục hồi tích cực trong những ngày qua khiến dư luận Liên tiếp những tín hiệu phục hồi tích cực trong những ngày qua khiến dư luận xã hội hết sức phấn khởi. Thành quả ấy có được là nhờ sự chung tay đồng lòng của cả đất nước và ngành y tế.



Cộng động mạng những ngày qua liên tục ca ngợi đồng thời bày tỏ sự khâm phục với đội ngũ y bác sĩ Việt Nam đã nỗ lực không ngừng nghỉ cứu chữa tới cùng cho nam phi công.

"Kỳ tích không bao giờ tự đến mà kỳ tích chỉ đến khi chúng ta nỗ lực hết sức để đạt được nó. Quá tự hào bác sĩ Việt Nam".

"Thật thần kỳ, anh phi công này thật may mắn khi đã ở Việt Nam. Chúc mừng anh và cũng chúc mừng thành quả của những nỗ lực và tâm huyết của các bác sĩ".

Theo thông tin từ Tiểu ban Điều trị - Bộ Y tế, hiện tại, nam bệnh nhân số 91 đã tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ chân 2/5 (trước đó sức cơ tay là 3/5 và sức cơ chân là 1/5).

Bệnh nhân liên tiếp hồi phục thần kỳ những ngày qua



Chiều ngày 8/6, anh đã có thể ngồi dậy, thực hiện y lệnh của nhân viên y tế, đung đưa cả hai chân, đồng thời có thể tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

Chức năng phổi của bệnh nhân tiếp tục hồi phục, trao đổi oxy khá hơn. Phổi phục hồi được gần 60% so với thời điểm cách đây gần 1 tháng lá phổi gần như xơ hóa đông đặc. Bệnh nhân đang được tập cai máy thở dần, đáp ứng với kháng sinh, kháng đông, đã giảm sốt.

Tình trạng chướng bụng giảm, đã bắt đầu cho ăn qua đường tiêu hoá lại kết hợp dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch. Các bác sĩ cũng tiến hành tập vật lý trị liệu cho người bệnh 2 lần/ngày, điều chỉnh nước điện giải và săn sóc vết loét cùng cụt.



Bệnh nhân đã ngưng lọc máu 12 ngày, cai ECMO ngày thứ 6. Kết quả cấy đàm Burkholderia cenocepacia của bệnh nhân đã âm tính nhưng mọc vi khuẩn Ralstonia pickettii (105CFU/ml đàm), đây là vi khuẩn không thường gặp. Đờm đã chuyển từ dạng mủ sang loãng trong.





Theo Hà Ly/SKCĐ