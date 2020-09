Viên Băng Nghiên chưa hết lận đận, từng tham gia Nửa Đường Mật Nửa Đau Thương nhưng bị nẫng tay trên

Như đã hé lộ trước đó, bộ phim xoay quanh mối quan hệ của cặp 'thanh mai trúc mã' Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi). Cả hai vốn là cặp đôi chí chóe từ khi còn trên ghế nhà trường, sau nhiều năm xa cách bỗng dưng gặp lại trên thương trường khốc liệt.

Vai diễn Lê Lê do Tiêu Yến đảm nhiệm

Bên cạnh dàn nhân vật chính, "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" còn có dàn diễn viên phụ thực lực trong đó gương mặt nổi bật nhất phải kể tới Tiêu Yến. Thế nhưng theo như thông tin ban đầu, vốn dĩ vai diễn này không phải của Tiêu Yến mà thuộc về Viên Băng Nghiên - nữ diễn viên trẻ vừa có màn “bạo hồng” (một bước thành sao) nhờ bộ phim " Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" .

Một cư dân mạng xứ Trung đã nhanh tay nhanh mắt "đào mộ" lại những hình ảnh của ekip phim "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" t hì Viên Băng Nghiên đã xuất hiện ở lễ khai máy, đồng thời cũng được giới thiệu tên trong dàn cast.

Viên Băng Nghiên tại lễ khai máy

Bộ phim được quay vào thời điểm tháng 11/2018, tuy nhiên khi phim lên sóng, vai diễn phụ Lê Lê lại do Tiêu Yến đảm nhiệm. Theo các blogger xứ Trung thì Viên Băng Nghiên thực sự đã ghi hình " Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" được một tuần nhưng vì công ty quản lý không cho phép quay tiếp nên cô đành rời bỏ.

Liệu Viên Băng Nghiên có bị Hoan Thụy dồn ép?

Lí do mập mờ này khiến fan cảm thấy không thỏa đáng mà một diễn đàn bàn luận về chủ đề này đã được lập ra và bàn tán xôn xao. Fan của hai bộ phim "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát" và "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" đã tranh cãi loạn xạ về việc thay thế diễn viên phút chót này. Người hâm mộ Chử Toàn Cơ tiếp tục đổ lỗi cho công ty Hoan Thụy khi luôn có động thái dồn ép Viên Băng Nghiên, nhưng phía khán giả " Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" lại cho rằng: “Việc Tiêu Yến thay thế Viên Băng Nghiên là hoàn toàn chính xác” bởi diễn xuất của Tiêu Yến nhỉnh hơn hẳn.

Sự việc được khui ra ngay khi bộ phim vừa mới lên sóng và tạo được tiếng vang khiến fan bộ phim "Nửa Là Đường Mật Nửa Là Đau Thương" không khỏi lo lắng về lượng người xem và ủng hộ bộ phim.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ